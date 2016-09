Agata Dobrowolska w Pszczółce AZS UMCS Lublin

Dwa zwycięstwa i porażka to bilans akademiczek podczas debiutanckiego turnieju Eastern European Women’s Basketball League. W Rydze w Pszczółce zadebiutowała nowa zawodniczka. To pochodząca z Lublina Agata Dobrowolska, która od 2012 występowała w lidze akademickiej w USA. Po zakończeniu nauki powróciła do kraju i swoją przygodę z koszykówkę będzie kontynuowała w zespole prowadzonym przez Krzysztofa Szewczyka.

Dobrowolska przed laty uchodziła za jeden z największych talentów w polskiej koszykówce. Regularnie grała w młodzieżowych reprezentacjach kraju, jako nastolatka trafiła do CCC Polkowice, w barwach którego zadebiutowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. W swoim najlepszym sezonie notowała średnio 2.6 punktu (ekstraklasa) i 7 punktów (I liga).

Po maturze postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych. W 2012 roku rozpoczęła studia na Casper College. Pomogła zespołowi „Thunderbirds” osiągnąć bilans 23-8 w Dywizji I NJCAA (National Junior College Athletic Association), notując średnio 10.7 punktu (drugi wynik w drużynie), 6.5 zbiórki (drugi wynik w drużynie) oraz 2 asysty (trzeci wynik w drużynie). Następnie na trzy lata przeniosła się na Uniwersytet Texas w El Paso. W NCAA rozegrała w sumie 84 spotkania, z czego 21 w pierwszej „piątce”. Na parkiecie spędzała niecałe 10 minut, notując średnio 1.4 punktu i 2.1 zbiórki.

– Transfer ten chodził mi po głowie od ponad roku. Czekaliśmy aż Agata zakończy grę i studia w NCAA w Stanach Zjednoczonych. Trener Szewczyk doskonale zna Agatę, razem przecież pracowali w zespole CCC Polkowice. Jestem przekonany, że w ten sposób nasi kibice zyskali nowego ulubieńca, a drużyna jakość – powiedział prezes AZS UMCS Dariusz Gaweł.

24-latka w nowych barwach zadebiutowała w meczu z z Kibirkstisem Wilno. Przebywała na parkiecie nieco ponad sześć minut, zdobywając w tym czasie 4 punkty i notując 5 zbiórek. W kolejnym meczu, z TTT Ryga zagrała tylko dwie minuty, ale już w spotkaniu z Tsmokami Mińsk na pokazanie swoich umiejętności dostała ponad kwadrans. W tym czasie zdobyła 4 punkty i zapisała na swoim koncie dwie zbiórki oraz asystę.

Już w najbliższy weekend Agata Dobrowolska i jej koleżanki rozegrają pierwsze ligowe spotkanie. 2 października o godz. 17.15 na własnym parkiecie zmierzą się z Artego Bydgoszcz.