Aleksander Komor (Górnik Łęczna): Nie rozpieszczamy kibiców

Będzie pan tęsknił za Andrzejem Rybarskim?

– Trener Rybarski był w Górniku przez trzy i pół roku, zostawił serce dla tego klubu. Tak to w piłce jednak jest, że czasem choć bardzo się chce, to nie wychodzi. Trener podchodził do swoich zadań bardzo ambitnie, zarząd podjął jednak decyzję, że potrzebna jest zmiana i postanowił się z nim pożegnać. Coś się kończy, a coś zaczyna. Mu musimy patrzeć przede wszystkim na siebie, koncentrować na sobie i walczyć o zwycięstwa w kolejnych ligowych meczach.

Nieprzypadkowo właśnie pana spytałem o trenera Rybarskiego. To przecież ten szkoleniowiec wciągnął Aleksandra Komora do poważnej piłki. Najpierw ściągnął pana z Motoru, potem dał szansę w pierwszym składzie....

– Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Mam świadomość, że to dzięki niemu postawiłem pierwsze kroki w Ekstraklasie.

W tej waszej współpracy były też jednak trudniejsze momenty, jak wędka w 31 min meczu z Wisłą Płock.

– Kolejne doświadczenie w mojej karierze. Wiadomo, że te doświadczenia nie zawsze są pozytywne, zdarzają się też negatywne i czasem z tych negatywnych można się więcej nauczyć. Wszystko zależy od tego, jak się podejdzie do tematu. Ja dostałem wędkę, na pewno nic fajnego, ale zacisnąłem zęby, trenowałem i wróciłem do składu.

Lepiej czuje się pan na środku czy na prawej stronie obrony?

– Zdecydowanie na środku. Ale jeżeli jest taka potrzeba, mogę grać też na boku. Tak jak było to, gdy trener Rybarski widział mnie na tej pozycji. Zawsze staram się dawać z siebie sto procent, niezależnie od tego, gdzie jestem wystawiany, choć tak jak powiedziałem, moją nominalną pozycją jest środek obrony.

Po tym, jak wywalczył pan sobie miejsce jako stoper, słychać sporo pochwał, ale nawet miłe słowa mają gorzki smak, gdy wysoko przegrywa się kolejne mecze.

– Zdecydowanie. Najważniejsze jest dobro drużyny, indywidualne statystyki czy laurki mają mniejsze znaczenie. Ja oczywiście patrzę na to, koncentruję się na swojej grze i każde miłe słowo mnie cieszy, motywuje do pracy, ale najważniejsze są wyniki Górnika jako zespołu, a te niestety są, jakie są. Nie rozpieszczaliśmy ostatnio kibiców.

Remisując z Cracovią przełamaliście passę czterech kolejnych porażek, ale wydłużyliście passę meczów bez zwycięstwa.

– Trzeba patrzeć na pozytywną stronę. Mecz wyglądał, jak wyglądał. Cracovia dominowała przez większość czasu, nam dopisało jednak szczęście. Tego szczęścia dotychczas trochę nam brakowało, teraz wreszcie było z nami, zdobyliśmy punkt i bardzo się z tego powodu cieszymy.

Do końca tego roku zagracie już tylko dwa spotkania. W sobotę z Termalicą i tydzień później z Legią. O zwycięstwo nie będzie łatwo.

– Każdy mecz jest ciężki. Gramy z wymagającymi przeciwnikami, ale jestem przekonany, że jeśli będziemy odpowiednio zmotywowani, na boisku będziemy stanowili kolektyw, walczyli jeden za drugiego, to zapunktujemy w obu tych meczach.