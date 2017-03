Anna Sznyrowska świetnie rozpoczęła rundę wiosenną

30-latka w sobotnim meczu z KS GOSiRKi Piaseczno była najlepszą zawodniczką na boisku i miała udział we wszystkich bram-kach zdobytych przez Górnik. W pierwszej połowie była bardzo aktywna i starała się wychodzić do prostopadłych piłek zagrywanych przez swoje koleżanki. Gola zdobyła jednak po dokładnym zgraniu piłki głowa przez Agnieszkę Jędrzejewicz. W drugiej połowie Szny-rowska kontynuowała swoje show. Najpierw wywalczyła rzut karny zamieniony na gola przez Ewelinę Kamczyk. Później fantastycznie przepuściła piłkę między nogami, co pozwoliło Emilii Zdunek zdobyć gola na 3:0. Swój popis zakończyła w 64 min, kiedy wykorzysta-ła dokładne podanie od Kamczyk. Mimo rewelacyjnego występu Sznyrowska była dość krytyczna wobec swojej postawy. – W pierwszej połowie nie grałyśmy tego, co trzeba. Dobrze, że trener w przerwie nas obudził i w drugiej połowie się rozkręciłyśmy. Musimy przeanalizować to spotkanie i wyciągnąć odpowiednie wnioski – mówi Sznyrowska.

Doświadczona snajperka ma za sobą pracowity okres przygotowawczy. W marcu brała udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski, która grała w towarzyskim turnieju w Turcji. Sznyrowska spisała się tam bardzo dobrze, a w meczu z Kosowem zdobyła nawet gola. Mimo to zawodniczki Górnika zabrakło na liście powołanych na zbliżająca się konsultację w Pruszkowie, w czasie której Biało-Czerwone zmierzą się z Finlandią i Białorusią. Z Finkami zagrają na stadionie Znicza, a z Białorusią w Mińsku. – Nie jestem do końca zadowolona z tego, co pokazałam w Turcji. Oczekuje się ode mnie znacznie więcej. Myślę, że ciężko będzie mi się zadomowić na stałe w kadrze, bo na mojej pozycji panuje duża konkurencja. Zrobię jednak wszystko, aby być częścią reprezentacji narodowej – mówi po-pularna „Sznurek”. – Ania dostała niesamowitego „powera” po zgrupowaniu reprezentacji. W sobotę grała bardzo zespołowo. Umiała we właściwym momencie przytrzymać piłkę, a także zagrać 1 na 1. Razem z Karoliną Koch należała do najlepszych zawodniczek tego dnia – mówi Piotr Mazurkiewicz, trener Górnika.

Sznyrowska kolejną szansę do zaprezentowania swoich nieprzeciętnych umiejętności będzie miała w sobotę, kiedy w Białej Podla-skiej dojdzie do derbów województwa lubelskiego. – Takie mecze zawsze wyzwalają dodatkowe emocje. Jedziemy na trudny teren, ale musimy wywalczyć komplet punktów – mówi Anna Sznyrowska.