Avia Świdnik – MKS Trzebinia/Siersza 2:1. Zakończyli rok zwycięstwem

- Zależy nam by zakończyć rundę zwycięstwem – mówił przed spotkaniem z MKS bramkarz Łukasz Gieresz za pośrednictwem strony klubowej. – Mamy kilka problemów kadrowych, ale to nie zmienia faktu, że w sobotę zagramy o pełną pulę. Oby tylko pogoda pozwoliła rozegrać to spotkanie – dodał doświadczony zawodnik.

Aura okazała się łaskawa i mecz udało się rozegrać. Niestety, spotkanie nie najlepiej rozpoczęło się dla świdniczan. W 31 minucie na listę strzelców wpisał się Michał Kowalik i goście prowadzili 1:0. To jednak nie podłamało graczy trenera Ziarkowskiego. Dziesięć minut później do wyrównania doprowadził Krystian Mroczek i na przerwę oba zespoły zeszły przy stanie 1:1.

Po zmianie stron Avia szybko chciała pójść za ciosem. I to się udało. Już 50 minucie gola na 2:1 zdobył Wojciech Białek. Dla doświadczonego napastnika było to dziewiąte trafienie w tym sezonie, co obecnie daje mi wspólnie z Michałem Smolarczykiem (Wierna Małogoszcz) pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców.Po zdobyciu prowadzenia gospodarze starali się pilnować uzyskanej zaliczki i to im się udało.

Dzięki temu świdniczanie zakończyli rundę jesienną, w której poza problemami kadrowymi klub borykał się także z kłopotami natury finansowej z bilansem ośmiu zwycięstw, trzech remisów i pięciu porażek.

Avia Świdnik – MKS Trzebinia/Siersza 2:1 (1:1)

Bramki: Mroczek (41), Białek (50) – Kowalik (31)