Akademiczki pozostają jedyną obok Jedynki Łódź drużyną w ekstraklasie, która nie ma na koncie ani jednego „oczka”

Zalegle spotkanie pierwszej kolejki rozpoczęło się po myśli gospodyń. Natalia Aleksiejenko wygrała do zera z Hong Wang. Problemy miała tylko w ostatnim secie, w którym pokonała rywalkę 12:10. W dwóch pierwszych rozdaniach tenisistka z Wrocławia zdobyła tylko pięć i sześć „oczek”.

Niestety w kolejnych pojedynkach tak różowo już nie było. Najpierw Katia Sivakova uległa Natalii Bajor 0:3, a później Sylwia Pawlak nie sprostała Paulinie Knyszewskiej. Rywalki objęły prowadzenie, ale AZS UMCS liczył jeszcze na nawiązanie walki, tym bardziej, że do gry wróciła Aleksiejenko. Starcie z Bajor było wyrównane. Najpierw zawodniczka przyjezdnych wygrała 11:8, ale w drugim secie Ukrainka odpowiedziała identycznym wynikiem. Dwie kolejne partie to już lepsza postawa Bajor i jej wygrane do sześciu i dziesięciu. W efekcie, ekipa z Lublina musiała się pogodzić z kolejną porażką.

– Pierwszy raz spotkałam się z Natalią Bajor, chociaż już od dawna chciałam się z nią zmierzyć. Niestety brakowało trochę wiary, że mogę odnieść sukces. Zwłaszcza w pierwszych setach. Później bardzo chciałam wygrać i chyba to mi jednak przeszkadzało – ocenia Natalia Aleksiejenko cytowana przez klubowy portal azs.umcs.pl. (lukisz)

AZS UMCS Optima Lublin – AZS UE Wrocław 1:3

Natalia Aleksiejenko – Hong Wang 3:0 (11:5, 11:6, 12:10) * Katia Sivakova – Natalia Bajor 0:3 (7:11, 4:11, 10:12) * Sylwia Pawlak – Paulina Knyszewska 0:3 (5:11, 2:11, 10:12) * Natalia Aleksiejenko – Natalia Bajor 1:3 (8:11, 11:8, 6:11, 10:12).

Siarka 6 12 18-0 Nadarzyn 5 8 13-7 AZS AJD 5 8 12-6 Sochaczew 5 6 13-6 Wrocław 4 6 10-7 Polmlek 6 4 9-13 Bronowianka 5 4 6-12 Chrobry 5 2 5-14 Jedynka 4 0 3-12 AZS UMCS 5 0 3-15

5 listopada: Chrobry – AZS UMCS Optima * Siarka – Wrocław * Sochaczew – Polmlek * Bronowianka – AZS AJD.