Chełmianka chce poszerzyć kadrę, mocni rywale lidera

Chełmianka wygrała pierwsze starcie kandydatów do awansu z Hetmanem aż 4:0. Dzięki temu ma pięć punktów przewagi nad najgroźniejszym rywalem. Główne zadanie dla trenera Artura Bożyka w zimie? Poszerzenie kadry zespołu

W ostatnim meczu rundy jesiennej biało-zieloni mieli na ławce poza rezerwowym bramkarzem Łukaszem Kijańczukiem tylko czterech zawodników z pola: 19-letniego Dawida Gregułę, 20-letniego Mateusza Filipczuka i nieco bardziej doświadczonych: Mateusza Krzyżaka oraz Damiana Kopruchę.

– Nie możemy dopuścić do sytuacji z końcówki rundy, kiedy naprawdę mieliśmy ograniczone pole manewru. Na wiosnę nie będziemy mogli pozwolić sobie na błędy i musimy wzmocnić kadrę. Rywalizacja o pierwsze miejsce trwa, a runda rewanżowa będzie trudna, dlatego musimy pozyskać nowych graczy – przyznaje trener Artur Bożyk. Na razie nie zanosi się na wielkie ruchy w jego zespole.

Pod znakiem zapytania stoją dalsze występy w klubie z Chełma Łukasza Sękowskiego. 31-letni obrońca stracił sporo meczów z powodu kontuzji. Nadal ma zresztą kłopoty zdrowotne. – To skomplikowana sytuacja, nie wiemy jeszcze, czy Łukasz będzie na wiosnę naszym graczem. Dlatego rozglądamy się za wzmocnieniami. Na pewno można się spodziewać transferu obrońcy, ale w zasadzie chcielibyśmy pozyskać piłkarzy do każdej formacji – dodaje szkoleniowiec Chełmianki.

W lecie lider tabeli trafił z wieloma transferami. Bardzo dobrą końcówkę rundy miał Michał Budzyński, który zdobywał gole w siedmiu kolejnych spotkaniach. Dobrze spisywał się również Hubert Kotowicz, który jednak stracił sporo meczów z powodu kontuzji. Paweł Jabkowski powoli wracał do zdrowia po niemal dwuletniej przerwie i w starciu z Hetmanem wyszedł wreszcie w podstawowym składzie. – Rzeczywiście, wszyscy nowi gracze dobrze wprowadzili się do drużyny. Ja bym jeszcze wspomniał o Arturze Krupskim i Przemku Banaszaku. Przyszli do nas z występującego w niższej lidze Hetmana Żółkiewka i naprawdę spisywali się bardzo dobrze, oby tak dalej – mówi trener Bożyk.

Ekipa z Chełma podczas zimowych przygotowań rozegra sporo ciekawych meczów kontrolnych. Zmierzy się praktycznie z samymi mocniejszymi drużynami. Formę biało-zielonych sprawdzą: Wisła Puławy, Motor Lublin, Podlasie Biała Podlaska, Avia Świdnik, Górnik II Łęczna, Sokół Konopnica, a także zespół Motoru występujący w Centralnej Lidze Juniorów. To właśnie piłkarze Tomasza Jasika będą pierwszym przeciwnikiem Chełmianki, a zawody zaplanowano na 28 stycznia.