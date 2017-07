Czerniak i Świtkowski bez finału MŚ na 100 m stylem motylkowym

Lepiej spisał się Czerniak. 28-latek był trzeci w swoim wyścigu eliminacyjnym z czasem 51,50. Świtkowski był piąty w swoim starcie, a osiągnął nieco gorszy wynik 51,82. To dało naszym pływakom odpowiednio: dziewiąte i trzynaste miejsce podczas eliminacji.

O awans do najlepszej ósemki obaj zmierzyli się w drugim półfinale. Niestety, nie będą go wspominać zbyt miło. „Janek” zamiast się poprawić popłynął dużo słabiej i dotarł do mety jako ostatni z rezultatem 52,02. Czerniak też był ciut wolniejszy niż kilka godzin wcześniej i z czasem 51,60 nie miał co marzyć o występie w finale. Świtkowski brał jeszcze udział w finałowym wyścigu sztafety 4 x 100 m stylem zmiennym. Razem z Kacprem Majchrzakiem, Filipem Zaborowskim i Antonim Kałużyńskim zajęli siódme miejsce.

W piątek na półfinale rywalizację na 50 m stylem motylkowym zakończyła również Aleksandra Urbańczyk. O medal powalczy za to Paweł Juraszek, który miał siódmy czas na 50 m kraulem (21,74).