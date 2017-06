Euro 2017 U-21 Lublin. Praktyczne informacje, praktické informácie, praktisk information

W jaki sposób dojechać na stadion w dniu meczu?

W dniu spotkań turnieju UEFA Euro U21 na Arenę Lublin nie będzie można wjechać prywatnym samochodem. Wokół stadionu będzie obowiązywała specjalna strefa, do której wjazd będą miały wyłącznie autokary z kibicami. Dla posiadaczy biletów, miasto przygotowuje bezpłatną komunikację miejską oraz ponad dwa tysiące miejsc parkingowych.

Gdzie zostawić auto?

Największy parking będzie znajdował się w Tarasach Zamkowych. Centrum handlowe, które znajduje się w odległości ok. 3 km od stadionu, zapewni do 1000 miejsc dla samochodów. Parking będzie czynny od godz. 15 do 1 w nocy. Podobną odległość trzeba pokonać z placu Zamkowego, gdzie zmieści się maksymalnie 100 aut. Samochody będzie można tam zostawić od godz. 17 do 7 rano. Nieco więcej, bo 500 miejsc postojowych, powstanie na parkingu Targu pod Zamkiem (czynny w godz. 15-5 rano). Najbliżej Areny Lublin znajdą się parkingi pod Galerią Gala z 250 miejscami (czynny w godz. 15-1 w nocy) oraz pod Halą MOSiR i Aqua Lublin, który pomieści blisko 400 samochodów (czynny w godz. 17-7 rano).

Utrudnienia w ruchu

Wokół stadionu ruch będzie się odbywał podobnie jak podczas meczu Polska – Węgry. Nikt nie będzie mógł wjeżdżać na stadion od strony ul. Lubelskiego Lipca ’80 ani od strony u. Cukrowniczej. Most łączący ul. Muzyczną z ul. Stadionową będzie dostępny wyłącznie dla autobusów miejskich i kibiców pieszych.

Darmowa komunikacja miejska

Kibice, posiadający bilety, w dniu meczu mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów na stadion i z powrotem dowolnym pojazdem komunikacji miejskiej. Miasto przygotowało dedykowaną linię "Arena", która ze specjalnie przygotowanych parkingów, jak i z poszczególnych dzielnic Lublina przewiezie mieszkańców i turystów bezpośrednio pod stadion.

W dni meczowe, czyli 16, 19 i 22 czerwca w godz. 18.30–20.30 regularne linie autobusowe nr 1, 13, 30, 34, 45 oraz trolejbusowe nr 152, 154, 161 będą kursowały co 15-20 minut. Z kolei specjalna linia "Arena" co 15 minut jeździć będzie po trasach:

Gęsia – Jana Pawła II – Nadbystrzycka – Muzyczna – Lubelskiego Lipca `80 – Arena Lublin

Węglin – al. Kraśnicka – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Zana – Filaretów – Głęboka – Muzyczna – Lubelskiego Lipca `80 – Arena Lublin

Zbożowa – Sławinkowska – Willowa – Ducha – al. Sikorskiego – Popiełuszki – al. Długosza – Al. Racławickie – Lipowa – Narutowicza – Muzyczna – Lubelskiego Lipca `80 – Arena Lublin

Paderewskiego – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – Popiełuszki – al. Długosza – Al. Racławickie – Lipowa – Narutowicza – Muzyczna – Lubelskiego Lipca `80 – Arena Lublin

Węglarza – al. Spółdzielczości Pracy – al. Andersa – Lwowska – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca `80 – Arena Lublin

Unii Lubelskiej (parkingi) – Lubelskiego Lipca `80 – Arena Lublin

Świdnik Helikopter – al. Lotników Polskich – Niepodległości – Kosynierów – Racławicka – al. Lotników Polskich – al. Jana Pawła II – Lublin – al. Witosa – Krańcowa – Droga Męczenników Majdanka – Wolska – Plac Bychawski – Lubelskiego Lipca `80 – Arena Lublin

Z meczów będzie można wrócić liniami nr 1, 7, 13, 17, 20, 30, 34, 45, 55 oraz 151, 161 oraz specjalną linią "Arena".

Najważniejsze adresy i telefony

Numery alarmowe

Centrum powiadamiania ratunkowego 112

Pogotowie drogowe 981

Pogotowie rzeczne 984

Straż miejska 986

Centrum zarządzania kryzysowego 987

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Ambasada Królestwa Szwecji

Bagatela 3, 00-585 Warszawa

tel. (0-22) 640 89 00, 640 8+nr wew.

Ambasada Republiki Słowackiej

Litewska 6, 00-581 Warszawa

tel. (0-22) 525 81 10

fax (0-22) 525 81 22

Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Róż 1, 00-556 Warszawa

tel. (0-22) 311 00 00

fax (0-22) 311 03 11

Lokalny Komitet Organizacyjny UEFA EURO U21 Polska 2017

Polski Związek Piłki Nożnej

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 02-366 Warszawa

tel. +48 (22) 55 12 281

fax. +48 (22) 55 12 240

Stadion

Arena Lublin, ul. Stadionowa 1,

Transport

Lotnisko, Króla Jana III Sobieskiego 1, Świdnik

Dworzec autobusowy, Al. Tysiąclecia 6, Lublin

Dworzec kolejowy, plac Dworcowy, Lublin

Parkingi dla kibiców

Tarasy Zamkowe, al. Unii Lubelskiej 2, 1000 miejsc parkingowych, czynny w godz. 15-1

Plac Zamkowy, 100 miejsc parkingowych, czynny w godz. 17-7

Targ pod Zamkiem, al. Unii Lubelskiej, 500 miejsc parkingowych, czynny w godz. 15-5

Galeria Gala, ul. Fabryczna 2, 250 miejsc parkingowych, czynny w godz. 15-1

Hala MOSiR, Al. Zygmuntowskie 4, 385 miejsc parkingowych, czynny w godz. 17-7