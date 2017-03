EURO U21 2017 w Lublinie. Miasto szykuje się na przyjęcie nawet 45 tys. gości

We wrześniu w Lublinie rozegrano mecz towarzyski reprezentacji U 21. Polska zremisowała z Węgrami 1:1

Na przyjęcie nawet 45 tys. gości szykuje się Ratusz w związku z meczami młodzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn. Wszystkich trzeba dowieźć na stadion i zapewnić im bezpieczeństwo. To będzie duża i skomplikowana operacja.

– To jedna z najtrudniejszych logistycznie imprez sportowych, które w naszym mieście były organizowane – przyznaje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – 15,5 tys. ludzi przy okazji imprezy piłkarskiej jeszcze na tym stadionie nie było – podkreśla Paweł Gil, prezydencki pełnomocnik do spraw przygotowania czerwcowych mistrzostw UEFA U-21.

Sam stadion był już wizytowany przez przedstawicieli europejskiej federacji piłkarskiej UEFA, która „przejmie” obiekt na czas mistrzostw. – Niezbędne prace na stadionie zostały już przeprowadzone – stwierdza Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Chodzi o zadaszenie trybuny prasowej i zapewnienie odpowiednich łączy dla transmisji telewizyjnych.

Ekip telewizyjnych może być sporo, bo poprzednie mistrzostwa U-21 transmitowały 32 stacje do 129 krajów, podczas gdy w rozgrywkach brało udział 8 krajów. Tym razem telewizji może być jeszcze więcej, bo w mistrzostwach zagrają reprezentacje 12 krajów.

Polacy zagrają w Lublinie 16 czerwca, kiedy to zmierzą się ze Słowakami. Będzie to jeden z trzech meczów, które odbędą się na Arenie Lublin. Pozostałe to spotkania Polska-Szwecja (19 czerwca) i Słowacja-Szwecja (22 czerwca).

– Miasto przygotuje wraz z Polskim Związkiem Piłki nożnej ceremonię otwarcia – zapowiada prezydent Lublina, który wprost przyznaje, że mistrzostwa są dla miasta dobrą okazją do wypromowania się. – Będziemy się starali pokazać naszą kulturę, to co będzie mogło interesować międzynarodowego odbiorcę, te uzgodnienia są w toku – dodaje Żuk.

Ratusz będzie musiał też zapewnić dodatkowe połączenia komunikacją miejską, chociaż w tej sprawie nie zapadły jeszcze żadne konkretne ustalenia. – Nie znamy jeszcze geografii sprzedaży biletów – wyjaśnia Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Samorządowcy nie wiedzą jeszcze, z jakich stron przyjadą goście. Wiadomo już, że ze Szwecji przybędzie grupa około 3 tys. kibiców. – Pytali, skąd mogą zrobić przemarsz – zdradza pełnomocnik prezydenta.

Przed czerwcem zakończyć ma się też budowa nowego dojazdu do stadionu od strony ul. Głębokiej poprzez przedłużaną ulicę Muzyczną. Wszystko ma być gotowe na ostatni dzień maja. – Ten termin nie jest zagrożony – zapewnia Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Poza Lublinem mecze mistrzostw U-21 będą się odbywać także w Kielcach, Gdyni, Bydgoszczy, Tychach i Krakowie, w którym 30 czerwca rozegrany zostanie mecz finałowy. Poświęcone wspólnej promocji mistrzostw spotkanie przedstawicieli miast-gospodarzy i Polskiego Związku Piłki Nożnej ma się odbyć jeszcze w marcu w Sopocie.