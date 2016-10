Futbol Amerykański wraca na Arenę Lublin

Rywale Biało Czerwonych zajęli trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy Grupy B w Wielkiej Brytanii, które zakończyły się 18 września. 8 października 2006 roku odbył się pierwszy mecz Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.

Polacy, którzy przygotowują się do The World Games, które już w przyszłym roku odbędą się we Wrocławiu będą niezwykle zdeterminowani by wygrać z trudnym rywalem. Biało-czerwoni bardzo nieznacznie przegrali trzy tegoroczne mecze kontrolne – z Duńczykami (6. drużyna Europy) dwoma punktami, ze Szwedami (5. drużyna Europy) jednym przyłożeniem i 24 września w Székesfehérvár z Węgrami jednym punktem. W tych spotkaniach Polacy byli gorsi o łącznie raptem 10 oczek, a bilans punktów w tych trzech bataliach to 88:78 na korzyść naszych rywali.

W swoim ostatnim meczu w tym roku nasza drużyna zagra z mocnymi Holendrami. To właśnie ten zespół był pierwszym rywalem nowo powstałej Reprezentacji Polski w Futbolu Amerykańskim. 14 września 2013 roku na Stadionie Polonii Warszawa Biało-czerwoni ulegli holenderskim Lwom 14:37. W tamtym spotkaniu rozgrywającymi Polaków byli Michał Kołek i Filip Ilnicki. Prowadzący naszą drużynę narodową utytułowany Amerykanin Brad Arbon na mecz na Arenie Lublin na tę pozycję powołał Bartosza Dziedzica (Panthers Wrocław), Karola Żaka (Warsaw Eagles) i Filipa Mościckiego (Kraków Kings). Michał Kołek pełni w sztabie szkoleniowym funkcję asystenta trenera rozgrywających, wspierając pracę Joachima Urllicha, który 2005 roku jako zawodnik poprowadził reprezentację Niemiec do mistrzostwa w The World Games w Duisburgu.

W porównaniu z drużyną, która przecierała szlaki reprezentacji naszego kraju, 8 października w Lublinie kibice będą mieli szansę zobaczyć raptem 7 zawodników z tamtego zespołu. Wśród powołanych są skrzydłowi Tomasz Dziedzic (Panthers Wrocław), Tomasz Zubrycki (Primacol Lowlanders Białystok) oraz Grzegorz Dominik (Tychy Falcons), tight end Robert Rosołek (Panthers Wrocław), grający w drugiej linii obrony Paweł Probierz (Seahawks Gdynia) oraz występujący w trzeciej linii defensywy Adam Lary (Panthers Wrocław) oraz Artur Loncierz (AZS Silesia Rebels).

Powrót na szczęśliwą Arenę Lublin

Polacy mają dobre wspomnienia związane z zeszłorocznym meczem na Arenie Lublin. W ostatnią sobotę września zeszłego roku, w strugach deszczu Biało Czerwoni pokonali reprezentację Rosji 7:0. W meczu tym światowej klasy przyłożeniem popisał się skrzydłowy Tomasz Ochnio (Warsaw Eagles). Co ciekawe, ze Sborną Holendrzy zagrali 18 września br. w meczu o trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy Grupy B, które rozgrywane były w Wielkiej Brytanii. Rosjanie musieli uznać wyższość naszych najbliższych rywali ulegając 6:17.

Wyjątkowa oprawa i wydarzenia towarzyszące

Oprócz sportowych emocji organizatorzy meczu przygotowali dla kibiców mnóstwo atrakcji. Na 4 godzin przez pierwszym gwizdkiem na boisku bocznym swoje umiejętności będą prezentowali juniorzy drużyn Tytani Lublin, Kraków Kings i AZS Silesia Rebels. Tytani przygotowali dla przybyłych wiele dodatkowych atrakcji - kibice będą mogli spróbować swoich sił w futbolu amerykańskim, ale także w innych dyscyplinach, które swoje korzenie mają za oceanem. O 14:30 na płycie głównej Areny Lublin rozpocznie się ceremonia otwarcia spotkania. Nie zabraknie imponującego występu orkiestry, efektownych układów tanecznych w wykonaniu profesjonalnych cheerleaderek oraz zapierającej dech w piersiach oprawy wizualnej.

Sprzedaż internetowa: www.kupbilet.pl; Arena Lublin: w piątek 7 października kasa będzie czynna w godzinach 16-20, w dniu meczu kasy będą czynne od godziny 10.