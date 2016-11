Grand Prix City Trail, w weekend drugi bieg w Lublinie

Zawody będą okazją do sprawdzenia się na 5-kilometrowej trasie poprowadzonej niezwykłymi ścieżkami nad Zalewem Zemborzyckim. Elektroniczne zapisy trwają do końca dnia we wtorek, 1 listopada.

Inauguracja sezonu odbyła się 8 października. Linię mety minęło 351 biegaczy. Zwycięstwo odniósł Artur Kern, a wśród kobiet triumfowała Paulina Lipska. W zawodach dla dzieci i młodzieży wystartowało 70 młodych adeptów biegania.

Do listy startowej można się dopisać w dniu zawodów – opłata startowa w biegu głównym wyniesie wtedy 25 zł. Jest także możliwość wykupienia karnetu na cały cykl – opłata to 80 zł (w ramach pakietu startowego jest wtedy koszulka techniczna marki Salomon) – dorośli oraz 20 zł – dzieci. Schemat każdej imprezy jest taki sam. O godz. 8.30 rozpoczyna pracę biuro zawodów. O 9.30 zaczynają rywalizację dzieci, a o 11:00 na trasę ruszają dorośli startujący na dystansie 5km.

Formuła biegów City Trail to sześć biegów, które odbywają się w odstępach kilkutygodniowych. Edycja 2016/2017 w Lublinie potrwa do 11 marca 2017. Aby zostać skalsyfikowanym należy ukończyć co najmniej 4 biegi. Każdy, kto tego dokona otrzyma pamiątkowy medal, a najszybsi zostaną dodatkowo nagrodzeni. Podsumowanie edycji odbędzie się w ciągu kilku tygodni po zakończeniu części sportowej. Gala z wręczeniem medali i nagród będzie siódmą, oddzielną imprezą i będzie miała uroczysty charakter.

Więcej informacji oraz zapisy znajdują się na stronie www.citytrail.pl. Wiele ciekawostek pojawia się także na profilu imprezy na Facebooku.