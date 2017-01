Hetman wygrał sparing z Sokołem Sieniawa 3:1. Drozd już strzela

W pierwszej połowie padł jeden gol, a jego autorem był Damian Kupisz. Pierwsze fragmenty to odważna gra gości, którzy zepchnęli zamościan do obrony. Gospodarze wyprowadzali jednak groźne kontry i w ten sposób otworzyli wynik.

Po zmianie stron dominował już Hetman, czego efektem były dwa kolejne trafienia. Najpierw w 49 minucie Roman Bojko zmienił tor lotu piłki po uderzeniu Kupisza. Później Drozd po świetnej akcji lewą stroną Bartłomieja Mazura wślizgiem podwyższył na 3:0. W końcówce błąd przy wyprowadzaniu piłki spod własnego pola karnego kosztował drużynę trenera Rysaka stratę gola.

W ekipie gospodarzy nie mogło wystąpić kilku kontuzjowanych graczy. Łukasz Kamiński na problem z kręgosłupem, kostkę skręcił Damian Baran, nie w pełni sił jest także Błażej Omański. Dodatkowo na wypożyczenie do innego klubu czeka Patryk Kierepka, a zajęcia dopiero wznawia Kacper Skrzypek pozyskany z Kraśnika.

– Jestem zadowolony z tego spotkania, bo mieliśmy okazję zmierzyć się z bardzo mocnym zespołem, który zwłaszcza na początku meczu wysoko zawiesił nam poprzeczkę – ocenia Krzysztof Rysak, trener Hetmana. – Z biegiem czasu przejmowaliśmy jednak inicjatywę i po zmianie stron to my wyraźnie dominowaliśmy. Skończyło się wynikiem 3:1, ale obie drużyny miały szanse na kolejne bramki – dodaje szkoleniowiec.

Dobry występ zaliczył w sobotę testowany Roman Bojko. Jeżeli zawodnik z Ukrainy dojdzie do porozumienia w sprawie swojej umowy, to wzmocni zespół z Zamościa. Trener Rysak był zadowolony z postawy tego gracza, a także Drozda. – Roman naprawdę pokazał się z dobrej strony. Ma duży spokój, potrafi wyprowadzić piłkę, a do tego jest agresywny, naprawdę kogoś takiego szukaliśmy. Jeżeli chodzi o Filipa, to pokazał, że nie tylko potrafi strzelać. Skupia na sobie uwagę obrońców, dobrze odgrywa i rozprowadza akcje. Wszystko to pokazał już w sobotnim sparingu – cieszy się trener Rysak.

W poniedziałek jego podopieczni wybierają się na obóz do Krasnobrodu. Kolejny mecz sparingowy rozegrają za tydzień, z drugoligową Siarką Tarnobrzeg.

Hetman Zamość – Sokół Sieniawa 3:1 (1:0)

Bramki dla Hetmana: Kupisz (23), Bojko (49), Drozd (58).

Hetman: Tomczyszyn – Płotnikiewicz, Bojko, Mazur, Luterek, Solecki, Markowski, Kupisz, Ziółkowski, Otręba, Drozd oraz Bubeła, Nowak, Bukowski, Pilipczuk.