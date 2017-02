Hetman Zamość wygrał sparing z Sokołem Nisko, ale łatwo nie było

Zamościanie otworzyli wynik w 27 minucie. Filip Drozd zagrywał prostopadle w pole karne rywali, a tam Hubert Czady był faulowany przez jednego z graczy gości. Efekt? Rzut karny i pewny strzał Szymona Soleckiego. Jeszcze przed przerwą bliski zdobycia pięknego gola był Norbert Myszka. Zawodnik miejscowych próbował lobować bramkarza z 30 metrów i do szczęścia naprawdę zabrakło niewiele. Dobre szanse mieli też Damian Ziółkowski i Drozd, ale do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie.

W 56 minucie rezultat ustalił Szymon Płotnikiewicz, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego trafił do siatki po strzale głową. Najlepszą okazję w drugiej części spotkania zmarnował za to Damian Kupisz. W sytuacji sam na sam z bramkarzem Sokoła 26-latek uderzył prosto w golkipera. Trzeba też przyznać, że goście nie ograniczali się jedynie do obrony swojej bramki. Sami też potrafili zagrażać Hetmanowi. Dobrze między słupkami spisał się jednak Kamil Tomczyszyn i ostatecznie sparing zakończył się wynikiem 2:0.

– Wygraliśmy, ale szczerze mówiąc mogliśmy spisać się lepiej – ocenia trener Krzysztof Rysak. – Sokół nie pozwalał nam na zbyt wiele. W drugiej połowie wyglądaliśmy nieco lepiej i zrobiliśmy parę fajnych akcji. Muszę jednak przyznać, że i rywale mogli się pokusić o dwa, trzy gole. My przysypialiśmy kilka razy w sytuacjach, kiedy przeciwnik wychodził z kontratakami – dodaje opiekun Hetmana.

Dla ekipy z Zamościa to był jednak bardzo dobry sprawdzian. – W lidze na pewno będą trudne momenty i trzeba będzie umieć sobie z nimi radzić. W sobotę mieliśmy tego przedsmak i musimy wyciągnąć wnioski. Czy spodziewam się jeszcze ruchów kadrowych? Zupełnie nie, nasza kadra jest już zamknięta – wyjaśnia szkoleniowiec wicelidera IV ligi.

Hetman Zamość – Sokół Nisko 2:0 (1:0)

Bramki: Solecki (27-z karnego), Płotnikiewicz (56).

Hetman: Tomczyszyn – Bubeła, Solecki, Mazur (46 Płotnikiewicz), Myszka (60 Luterek), Kamiński, Czady (75 Pilipczuk), Turczyn, Ziółkowski (46 Otręba), Kupisz (70 Ziółkowski), Drozd.