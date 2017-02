Huragan zagra w play-off, Zakład Karny o utrzymanie

Sobotnie spotkanie było bez znaczenia dla zespołu z Międzyrzeca w tabeli grupy drugiej II ligi przed fazą play-off. Wiadomo już było, że bez względu na końcowy wynik drużyna trenera Marcina Śliwy zakończy fazę zasadniczą na siódmym miejscu. Jedyną niewiadomą był rywal, z którym Huraganowi przyjdzie zmierzyć się w pierwszej fazie play-off. Przeciwnikiem mógł być zarówno MOS Wola Warszawa, jak też Energa Ostrołęka. Wybór zależny był od weekendowych wyników obu ekip. Ostatecznie stało się tak, że na drugiej pozycji zasadniczą rywalizację zakończyli siatkarze z Ostrołęki i to oni 4 marca zawitają do Międzyrzeca na pierwsze spotkanie, którego stawką będzie awans do najlepszej czwórki.

Po dwóch setach górą byli gospodarze prowadząc 2:0. W trzeciej partii inicjatywę przejęli stołeczni, którzy zwyciężyli 25:16. Emocje były również w czwartej odsłonie, w której goście do końca walczyli o korzystny rezultat. Ostatecznie to Huragan zwyciężył 25:23, a w spotkaniu 3:1.

Huragan Międzyrzec Podlaski – Metro Warszawa 3:1 (25:21, 25:16, 16:25, 25:23)

Międzyrzec: Durbajłło, Kasjaniuk, Brzostek, Ostapowicz, Jesień, Toma, Kowalczyk (libero) oraz Wasąg, Matraszek, Kołodziej, Kusznieruk i Zaniewicz.

W meczu beniaminków UKS IFLO Zakład Karny nie dał rady ekipie Lesan Halinów przegrywając w trzech setach. – Mieliśmy swoje problemy. Drużynę dopadły dolegliwości grypowe i ciężko nam się z nich wyleczyć. Zawodnicy grali mocno osłabieni. Nie było sensu przekładać spotkania. Mamy teraz pięć tygodni na przygotowanie się do co najmniej trzech najważniejszych meczów w sezonie z Energą Ostrołęka, których stawką będzie utrzymanie w II lidze – mówi trener UKS IFLO Zakład Karny Piotr Pierzchalski.

Lesan Halinów – UKS IFLO Zakład Karny Biała Podlaska 3:0 (25:16, 25:13, 25:14)

UKS IFLO Zakład Karny: Sobieszczak, Łęgowski, Pawlikowski, Malczewski, Sobieraj, Robert, Bielecki (libero) oraz Jabóbczuk, Celejewski, Duda, Kodrzycki.