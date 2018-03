Smoliński i Pleskaczyńska najlepsi na zakończenie cyklu City Trail

Pokrywa śnieżna sięgała nawet 40 cm, co sprawiło, że bieganie wymagało dużego nakładu sił (fot. Radek Pizoń)

Od października, co miesiąc nad Zalewem Zemborzyckim odbywały się przełajowe biegi City Trail z Nationale-Nederlanden na dystansie 5 km. W sześciu leśnych imprezach wzięło udział łącznie ponad 2300 zawodników – 2010 dorosłych oraz 346 dzieci

Wspomniane liczby oznaczają, że co miesiąc w zawodach biegało średnio 383 uczestników – 335 dorosłych i 48 dzieci. Najwyższą frekwencję odnotowano w listopadzie – 495 dorosłych oraz 93 dzieci.

Zawody odbywają się w formule Grand Prix – aby zostać sklasyfikowanym w cyklu należy pobiec co najmniej 4 razy. Ta sztuka udała się 312 dorosłym biegaczom. Wśród nich najlepszym został Artur Kern, drugie miejsce wywalczył zwycięzca dzisiejszego biegu Sebastian Smoliński, a trzecie Michał Piróg. W rywalizacji kobiet triumfowała Paulina Pawłowska, drugą lokatę zajęła Julia Pleskaczyńska, a trzecią – Ilona Mandziuk.

Sobotni bieg był jednym z najcięższych w ośmioletniej historii cyklu – pokrywa śnieżna sięgała nawet 40 cm, co sprawiło, że bieganie wymagało dużego nakładu sił. Zwycięstwo odnieśli wspomniani już Sebastian Smoliński (19:47) i Julia Pleskaczyńska (24:00).

– Jeszcze na kilka dni przed biegiem myślałem, że dzisiaj powalczę o rekord trasy, bo wydaje się, że nie jest on zbytnio wyśrubowany – 16:28. Jego poprawienie oznaczałoby też zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Miałem nadzieję, że błoto z początku tygodnia zamarznie, bo zapowiadano mrozy i ścieżki będą przyczepne. Niestety napadało śniegu i moje szanse na szybki bieg stopniały niemal do zera jeszcze przed startem – mówił po biegu Sebastian Smoliński. – Dzisiejszy bieg był bardzo wolny, dopiero na 4 km przyspieszyłem, ale żaden z kolegów nie ruszył ze mną. Artur Kern wiedział, że musi dobiec drugi, żeby zwyciężyć w generalce, więc kontrolował sytuację i pilnował, by kolega za plecami – Michał za bardzo się nie zbliżył. Kończę ten sezon na drugim stopniu podium, z zamiarem startów w kolejnej edycji i nadzieją, że będę miał okazję pobiec w mniej zimowych warunkach, bo w tym sezonie cztery razy startowałem w śniegu – dodał czterokrotny medalista mistrzostw Polski.

Trudne warunki panowały także na drogach, przez co część biegaczy miała kłopot z dotarciem na start. Linię mety minęło w sobotę 234 dorosłych, w City Trail Junior wystartowało 39 młodych adeptów biegania. Uroczyste podsumowanie sześciomiesięcznych zmagań odbędzie się 12 kwietnia Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Tego dnia zawodnicy odbiorą pamiątkowe medale (aby je wywalczyć należało pobiec co najmniej 4 razy w edycji), a najszybsi biegacze – zasłużone nagrody.