W błocie po lesie. Bieg "Chęć na pięć" w Starym Gaju w Lublinie

Przełajowa "piątka" nie należała do najłatwiejszych. Swoje zrobiły opady deszczu, które sprawiły, że leśne ścieżki zamieniły się bagno. Miejscami było zatem bardzo ślisko.

Najszybciej do mety dobiegł Andrzej Starżyński z Klementowic (15 minut i 43 sekundy), drugi był Michał Biały z Kraśnika, a trzeci Paweł Wysocki z Lublina. Najszybsza wśród kobiet była Magda Kłoda (19:46). Druga była Kinga Kacuga z Bałtowa, a trzecia Karolina Korzeniowska z Motycza.

Oprócz biegu głównego, w biegach "Mam nawyki, mam wyniki" na dystansie od 100 do 1000 metrów rywalizowały dzieci i młodzież.

Trzeci, ostatni bieg "Chęć na pięć" zaplanowano na 18 czerwca. Ale wcześniej, bo już 9 kwietnia czwarta "Dycha do Maratonu", która odbędzie się nad Zalewem Zemborzyckim. Zapisy wciąż trwają, ale trzeba się pośpieszyć, bo dzisiaj na liście startowej znajduje się już 1341 osób. Zapisy odbywają się tutaj.

Coraz bliżej także do 5. Maratonu Lubelskiego, który zaplanowano na 5 maja. Do końca marca za pakiet startowy trzeba zapłacić 80 zł. Potem cena wzrasta do 100 zł. W tej chwili zapisały się już 544 osoby.