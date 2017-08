Góry nie są straszne dla kolarzy Pogoni Mostostalu

Impreza rozgrywana w okolicach Uścia Gorlickiego była bardzo wymagająca, ponieważ kolarze na liczącej 150 km trasie mieli do pokonania wiele wyczerpujących podjazdów. Dla orlików dodatkowym utrudnieniem był fakt, że rywalizowali wspólnie z elitą. Pękala starał się jechać w peletonie, w którym znajdowała się cała grupa orlików. Wyjątkiem był jedynie Piotr Konwa z TS Chrobry Scott Głogów, który odjechał od grupy znacznie wcześniej i pewnie wywalczył złoty medal w tej kategorii wiekowej. O pozostałe medale walka trwała do samego końca, a Pękale do podium ostatecznie zabrakło jedynie 25 sek. W elicie najlepszy był Mateusz Taciak z CCC Sprandi Polkowice.

Dużo bardziej zacięta rywalizacja była wśród juniorów, gdzie końcowy sukces odniósł Jan Łamaszewski z UKS Mróz Colnago Jedynka Kórnik). Filip Maciejuk z Pogoni Mostostal Puławy miał spore szanse na medal, bo jechał w czołowej grupie. Na ostatnich kilometrach jednak osłabł i ostatecznie zakończył rywalizację na siódmym miejscu.

Miłą niespodziankę sprawiła również Wioleta Furtak. Reprezentantka Mayday Team Lublin w kategorii juniorek młodszych zajęła ósme miejsce.

Wybrane wyniki – mężczyźni, elita: 1. Mateusz Taciak (CCC Sprandi Polkowice) 4:00.03, 2. Adam Stachowiak (Voster Uniwheels Team) + 0.02, 3. Emanuel Piaskowy (Team Hurom) + 0.05; orlicy: 1. Piotr Konwa (TS Chrobry Scott Głogów) 4:03.08, (...) 7. Piotr Pękala (KS Pogoń Mostostal Puławy) + 3.45; juniorzy: 1. Jan Łamaszewski (UKS Mróz Colnago Jedynka Kórnik) 2:45.53, (...) 7. Filip Maciejuk (Pogoń) + 0.34. Kobiety – elita: 1. Aurela Nerlo 3:12.01, 2. Marta Lach (obie MAT Atom Deweloper) + 2.19, 3. Nikol Płosaj (Mróz) + 2.51; juniorki młodsze: 1. Zuzanna Olejniczak (KKS Gostyń) 1:40.39, (...) 8. Wioleta Murtak (Mayday Team Lublin) + 4.08.

Podium Staniszewskiego

Daniel Staniszewski świetnie spisał się podczas Memoriału Otmara Malecka w czeskim Prostejovie. Kolarz torowy Pogoni Mostostal Puławy był wspólnie z Szymonem Krawczykiem trzeci w madisonie. W wyścigu punktowym Staniszewski zajął z kolei dziewiąte miejsce.