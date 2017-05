Karol Serwin ponownie mistrzem Polski

W rozgrywanych pod koniec kwietnia mistrzostwach Polski w Andrychowie Karol Serwin nie miał sobie równych i zgarnął piętnasty w swojej karierze tytuł mistrza Polski. Trasa zawodów w Małopolsce była bardzo widowiskowa, bo zawodnicy mieli do pokonania odcinki zbudowane z bali drewnianych, skał czy betonowych kręgów. Cykliści szybowali na bardzo dużych wysokościach, co wzbudzało aplauz licznie zgromadzonej publiczności. Serwin, startujący w kategorii rowerów o rozmiarze kół 20 cali, w całej imprezie popełnił tylko jeden błąd i zdecydowanie zdystansował Dawida Wacławczyka (Biotop Myślenice) i Michała Zubka (Aquila Wadowice). Na większych kołach znakomicie sobie radził inny świdniczanin – Michał Nowak. Reprezentant Championa stoczył pasjonujący bój z Jarosławem Byrskim z Biotopu. Minimalnie lepszy okazał się Nowak. Brązowy medal przypadł Pawłowi Ptakowi z Gdańskiego Stowarzyszenia Trialowego.

W ostatni weekend Serwin potwierdził swoją dobrą formę podczas Pucharu Świata w belgijskim Aalter. Na starcie pojawiło się aż 115 zawodników wybranych przez narodowe federacje. Serwin spisał się na wymagającej trasie znakomicie i pewnie wszedł do półfinału. W nim zajął 19 miejsce i na tym został umieszczony w klasyfikacji generalnej. Wygrał mistrz świata, Hiszpan Abel Mustieles. – Cieszę się z wyniku, gdyż przygotowania do sezonu zostały bardzo mocno opóźnione z powodu fatalnej pogody. Ciężko jest mi rywalizować z zawodnikami z Hiszpanii czy Francji, którzy w lutym mają pierwsze zawody w słonecznej aurze. Zrobiłem to, co byłem w stanie. Wiem, że sporo muszę poprawić w przygotowaniu kondycyjnym. Kolejne zawody Pucharu Świata są zaplanowane na lipiec i do tego czasu będę na pewno w lepszej formie – mówi Serwin.

Na razie zawodnik Championa nie ma czasu na odpoczynek. Już w niedzielę w Świdniku zostanie bowiem rozegrana II runda Pucharu Polski. Na placu przy Al. Lotników Polski pojawią się wszyscy najlepsi zawodnicy z naszego kraju. Impreza rozpocznie się o godz. 12. (kk)