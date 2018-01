Monika Skinder najlepsza na zawodach w Nowym Mieście

Już kwalifikacje sprintu stylem dowolnym były dla naszej zawodniczki bardzo udane. Świeżo upieczona mistrzyni Polski zajęła w nich drugie miejsce, ustępując jedynie o 2 sek. Tereze Bernanovej. Warto wspomnieć, że Skinder była najmłodsza w całej stawce. Wysoka pozycja zapewniła 17-latce dobre rozstawienie, co biegaczka z Tomaszowa Lubelskiego znakomicie wykorzystała. Skinder pewnie przechodziła przez kolejne rundy. W finale za rywalki miała same Czeszki i w tym towarzystwie odnalazła się znakomicie. Wygrała ze sporą przewagą nad Bernanovą i Kateriną Janatovą. Ta druga ma juz za sobą wiele występów w Pucharach Świata. Skinder z kolei wciąż czeka na swoją szansę w najważniejszym cyklu. Mimo zdobycia mistrzostwa Polski o pucharowe punkty rywalizują inne zawodniczki. W weekend zawody sprinterskie PŚ odbywały się w Dreźnie. Niestety, żadna z trzech naszych reprezentantek (Sylwia Jaśkowiec, Ewelina Marcisz, Urszula Łętocha) nie przebrnęła przez kwalifikacje. Dodatkowo w sprincie drużynowym nasz zespół składający się z Jaśkowiec i Marcisz nie zakwalifikował się do finału. W nim wystąpiły m.in. zawodniczki z egzotycznej jak na biegi narciarskie Australii.

Wyniki: 1. Monika Skinder (Polska/MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski), 2. Tereza Bernanova (Czechy/Olfin Car Ski Team Trutnov), 3. Katerina Janatova,4. Karolina Grohova (obie Czechy/TJ Dukla Liberec), 5. Tereza Tvaruzkova (Czechy/BAPU Bezecký areál Pustevny), 6. Zuzana Holikova (Czechy/ SKSK Wikov SKI Skuhrov nad Belou).