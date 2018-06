Tenisowe emocje w Świdniku

Turniej zorganizuje Klub Tenisowy Avia Świdnik, a wszystkie mecze zostaną rozegrane na kortach tenisowych mieszczących się przy ul. Fabrycznej 3, które zresztą pachną świeżością, bo zostały oddane do użytku 1 czerwca. Będzie to pierwszy w historii letni turniej o mistrzostwo Polski rozgrywany na Lubelszczyźnie. Świdnik ugości najlepszych obecnie tenisistów z całego kraju w tej kategorii wiekowej. – To bardzo duże przedsięwzięcie. W zawodach weźmie udział 48 mężczyzn, którzy staną do walki w grze pojedynczej, a także 32 kobiety – mówi Rafał Gosik, dyrektor turnieju. – To jednak nie wszystko. Rozegrane zostaną także turnieje deblowe mężczyzn i kobiet, a także zawody miksta [gry mieszanej – red.]. Zawody planowo mają potrwać od poniedziałku do piątku. Jednak musimy brać pod uwagę pogodę i w razie niekorzystnych warunków zmagania mogą potrwać także w następny weekend – dodaje Gosik.

Na kortach w Świdniku nie zabraknie zawodników KT Avii jak choćby Rafała Bednarczuka, a także innych przedstawicieli z województwa lubelskiego. W kategorii mężczyzn z numerem ósmym do rywalizacji przystąpi Mateusz Piątek, a w kategorii kobiet z takim samym rozstawieniem kibice zobaczą jego siostrę Julię. Oboje są wychowankami KT Avia, a obecnie reprezentują UKT Akademię Tenisa Lublin i mają spore szanse na sukces bo w młodszych kategoriach odnosili sukcesy na ogólnopolskich turniejach.

Organizatorzy zapraszają wszystkich fanów tenisa do wspólnego kibicowania. Wstęp na turniej jest bezpłatny.

Program turnieju

11 czerwca: Uroczyste otwarcie turnieju godz. 12, I runda singla mężczyzn, I runda singla kobiet, I runda debla kobiet, I runda debla mężczyzn * 12 czerwca (od godz 9): I runda singla kobiet, I runda debla mężczyzn, II runda singla mężczyzn, I runda debla kobiet, I runda miksta * 13 czerwca (od godz 9): III runda singla mężczyzn, II runda singla kobiet, ćwierćfinały debla mężczyzn, ćwierćfinały debla kobiet, ćwierćfinał miksta * 14 czerwca (od godz 9): ćwierćfinały singla mężczyzn, ćwierćfinały singla kobiet, półfinały singla mężczyzn, półfinały singla kobiet, półfinały debla mężczyzn, półfinały debla kobiet, półfinały miksta * 15 czerwca (od godz 9): finał singla mężczyzn, finał singla kobiet, finał debla mężczyzn, finał debla kobiet, finał miksta.