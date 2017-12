Kto urządzi Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Lublinie? Będzie otwarty konkurs

Mistrzostwa na stadionie przy al. Piłsudskiego mają trwać od 20 do 22 lipca. Wcześniej należy przygotować całą imprezę, a do zrobienia będzie dużo. Trzeba zapewnić sędziów, medyków, obsługę techniczną, medialną, zakwaterowanie i wyżywienie dla co najmniej 40 osób: obsługi zawodów i reprezentantów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Trzeba też zapewnić obiekty sportowe, w tym rozgrzewkowe, a także sprzęt i inne urządzenia niezbędne do rozegrania poszczególnych konkurencji. Potem trzeba zorganizować same zawody.

Wszystkie te zadania mają być zlecone podmiotowi wybranemu w konkursie. Dlaczego miasto nie zajmie się tym samo? – To rozwiązanie uznaliśmy za sprawniejsze, że będzie operator, który weźmie na siebie całość przygotowań – wyjaśnia Jakub Kosowski, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w lubelskim Ratuszu.

W konkursie, który został ogłoszony przez Urząd Miasta, mogą startować organizacje pozarządowe, kościelne, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe oraz spółki działające na podstawie Ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Do konkursu mogą stanąć również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Miasto czeka na oferty do 9 stycznia.

Zwycięzca konkursu dostanie na organizację mistrzostw 300 tys. zł z miejskiej kasy. Taka kwota musi mu wystarczyć nie tylko na wspomniane już zabezpieczenie imprezy, ale także na kampanię promującą mistrzostwa. W kampanii mają brać udział zawodnicy klubów sportowych działających na terenie Lublina.

Ratusz spodziewa się, że 300 tys. zł wystarczy na mistrzostwa. – Liczymy na przedstawienie szczegółowych kosztorysów przez oferentów – mówi Kosowski. Urząd wymaga również tego, by sam organizator pokrył co najmniej 5 proc. kosztów, przy czym może to rozliczyć „wkładem osobowym”, czyli wyceniając własną pracę przy wydarzeniu.

To nie debiut

Lublin już trzeci raz będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Poprzednie mistrzostwa odbywały się, również przy al. Piłsudskiego, w roku 1982 oraz 1984.

Bez sztafet

W programie mistrzostw w Lublinie nie będzie biegów sztafetowych, ponieważ w tym roku PZLA postanowił zorganizować osobne mistrzostwa sztafet. Odbędą się w Suwałkach.

A tyle za EURO

Piłkarskie mistrzostwa U 21, których trzy mecze odbyły się latem na Arenie Lublin kosztowały miasto 400 tys. zł, w tym 80 tys. zł ceremonia otwarcia. Główne koszty poniósł PZPN.