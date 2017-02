Stefan Kraft wygrał próbę przedolimpijską w koreańskim Pjongczang

Po znakomitych występach reprezentantów Polski w sejsach treningowych i kwalifikacjach można było mieć nadzieje na równie fantastyczne skoki w konkursie głównym. Ale nie tym razem. Biało-czerwoni tym razem nie odegrali kluczowych ról. Na podium stanął tylko Kamil Stoch, ale jego strata do pierwszego Stefana Krafta i drugiego Andreasa Wellingera była olbrzymia.

Austriak od początku znakomicie czuje się na obiekcie, na którym za dwa lata odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie. Wygrał jeden z treningów, był najlepszy także w serii próbnej, a w zawodach potwierdził dominację, w obu seriach oddając zdecydowanie najlepsze skoki. Drugiego Wellingera wyprzedził aż o 13,7 pkt. Spore były także różnica między kolejnymi miejscami. Stoch stracił do Niemca 11,6 pkt, a czwartego Słoweńca Anze Laniska wyprzedził o 11,4 pkt.

Pozostali Biało-Czerwoni nie potrafili nawiązać do znakomitych skoków z wtorku. W środę do czołowej dziesiątki awansował jedynie Maciej Kot, który ostatecznie został sklasyfikowany na siódmej pozycji. Dawid Kubacki – w pierwszej serii miał pecha do warunków – zakończył rywalizację na 19. miejscu, a Jan Ziobro i Piotr Żyła, po tym jak zepsuli swoje próby w finałowej serii – zostali sklasyfikowany pod koniec trzeciej dziesiątki.

Stoch utrzymał pozycję lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a Polska pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Nasi reprezentanci muszą wrócić jednak do dobrego skakania, bo rywale nie śpią.

Drugi konkurs w Pjongczang zostanie rozegrany dzisiaj o godz. 11 czasu polskiego. Poprzedzą go kwalifikacje, zaplanowane na godz. 10. Rywalizację najlepszych skoczków świata w ostatnich zawodach przed mistrzostwami świata, będzie można oglądać na żywo w TVP1 i Eurosporcie.

Wyniki

Środowy konkurs: 1. Stefan Kraft (Austria) 293,5 pkt (138 m, 137,5 m) * 2. Andreas Wellinger (Niemcy) 279,8 (136, 136) * 3. Kamil Stoch 268,2 pkt (126,5, 134) (…) 7. Maciej Kot 252,5 (131, 127) * 19. Dawid Kubacki 231,6 (124, 130,5) * 27. Piotr Żyła 224,3 (125, 122,5) * 30. Jan Ziobro 216,9 (129,5, 121,5) * 47. Stefan Hula 84,6 (114).

Klasyfikacja generalna PŚ: 1. Stoch 1240 pkt * 2. Kraft 1140 * 3. Daniel Andre Tande 1074 * 4. Domen Prevc (Słowenia) 892 * 5. Wellinger 788 * 6. Kot 783 (…) 10. Żyła 516 * 20. Kubacki 267 * 27. Ziobro 119 * 28. Hula 110 * 58. Aleksander Zniszczoł 9 * 62. Klemens Murańka 4.

Puchar Narodów: 1. Polska 4198 * 2. Austria 3818 * 3. Niemcy 3814.