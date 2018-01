Turniej Czterech Skoczni. Siedmiu Polaków powalczy w Innsbrucku

W środowe popołudnie mimo wielu przeciwności losu udało się przeprowadzić kwalifikacje do zawodów w stolicy Tyrolu. Wcześniej na treningu świetnie zaprezentował się Stoch. Polak skoczył 130,5 metra i był to najdłuższy skok. Bardzo dobrze skoczył także Stefan Hula, który uzyskał 127,5 metra. Natomiast siódme miejsce z wynikiem 125 metrów zajął Dawid Kubacki. Druga seria treningowa została odwołana ponieważ na skoczni zaczął intensywnie wiać wiatr. Później co prawda podmuchy ustały, ale zaczął bardzo intensywnie padać deszcz. Na szczęście nie przeszkodziło to w rozegraniu kwalifikacji.

W zmaganiach wzięło udział 64 zawodników, w tym siedmiu Polaków. I wszyscy zapewnili sobie udział w konkursie głównym. Jako pierwszy na belce startowej pojawił się Tomasz Pilch. 17-latek skoczył 119,5 metra i zapewnił sobie udział w czwartkowym konkursie. Po nim kibice zobaczyli Jakuba Wolnego, który skoczył 122 metry i również zapewnił sobie awans, mimo że ostatnio narzekał na zdrowie. O metr dalej lądował Maciej Kot, a aż 129 metrów skoczył Stefan Hula potwierdzając swoją wysoką dyspozycję. Pół metra dalej od Huli skoczył Dawid Kubacki i dał wyraźny sygnał, że zrobi wszystko by utrzymać miejsce na podium. Najgorzej z Polaków wypadł natomiast Piotr Żyła 118 metrów dało mu jednak awans do czołowej 50-tki.

Nie zawiódł natomiast Stoch który wylądował na 127, 5 metrze, ale skakał z niżej belki niż rywale i zajął drugie miejsce za Junshiro Kobayashim, który skoczył 131 metrów. Z kolei Richard Freitag z rezultatem 125 uplasował się na trzecim miejscu. – Staram się nie zwracać uwagi na tym co dzieje się za moimi plecami tylko na sobie i dobrych skokach – mówił w rozmowie z Eurosportem lider Turnieju Czterech Skoczni.

Pierwsza seria czwartkowego konkursu który rozpocznie się o 13:45 i będzie można go oglądać w Bezpośrednią TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie odbędzie się w systemie K.O. Tomasz Pilch zmierzy się w niej z Stephanem Leyhe, Piotr Żyła z Karlem Geigerem, Jakub Wolny stanie przeciwko Petera Prevca, a rywalem Macieja Kota bedzie Noriaki Kasai. Z kolei Stefan Hula o awans powalczy z Florianem Altenburgerem, Dawid Kubacki z Jarkko Maeaettae, a Kamil Stoch z Markusem Schiffnerem.