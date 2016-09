Jakub Węgrzyn z Wisły Puławy mistrzem Europy do lat 17 w podnoszeniu ciężarów

Jakub Węgrzyn z Wisły Puławy został mistrzem Europy do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. Tytuł wywalczył na zawodach rozgrywanych w Nowym Tomyślu

Puławianin zdecydowanie pokonał swoich konkurentów w kategorii powyżej 94 kg, osiągając w dwuboju wynik 336 kg. W sumie Polacy zdobyli 13 krążków, ale Węgrzyn jako jedyny z Biało-Czerwonych zapisał na swoim koncie złoto

– Czułem, że to jest mój dzień i jestem w stanie uporać się z tym ciężarem. Wierzyłem, że będzie mnie stać na złoty medal. Pewności nie ma jednak nigdy i ostatecznym sukcesem byłem zaskoczony, tym bardziej, że od drugiego zawodnika w klasyfikacji byłem lepszy o jeden kilogram. Teraz czekają mnie przygotowania do mistrzostw świata. Już 2 października wyjeżdżam na zgrupowanie kadry do Zakopanego – wyjaśnia Jakub Węgrzyn.

Bardzo zadowolony był także Witold Guz, trener sekcji podnoszenia ciężarów w Wiśle. – To jest niesamowity sukces – wyjaśnia trener Guz, który miał okazję pracować z Węgrzynem. – Liczyłem, że Kuba będzie na podium, ale pierwsze miejsce oznaczało konieczność poprawienia rekordu życiowego aż o 20 kg. Spisał się jednak znakomicie i rzeczywiście poprawił się zarówno w rwaniu, podrzucie, jak i dwuboju. Ustanowił również nowe rekordy Polski – dodaje trener.