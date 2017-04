Juventus - Barcelona 3:0. "Stara Dama" bliżej półfinału Ligi Mistrzów

We wtorkowy wieczór mistrzowie Włoch od pierwszego gwizdka rzucili się do ataku. Goście już od siódmej minuty przegrywali 0:1. Świetnie piłkę z lewej na prawą stronę przerzucił Gonzalo Higuain. Na skrzydle bardzo dobrze zachował się Juan Cuadrado, który zagrał do Paulo Dybali. Argentyńczyk szybko złożył się do strzału i idealnie posłał piłkę w długi róg bramki rywali.

W 21 minucie powinno być 1:1. Kapitalne prostopadłe podanie między obrońców „Starej Damy” posłał Messi. Przed świetną szansą staną Andres Iniesta, ale Gianluigi Buffon, jak to robił już wielokrotnie znowu uratował swój zespół i czubkami palców odbił strzał na rzut rożny.

Nie udało się Barcelonie, a kilkadziesiąt sekund później z drugiej bramki cieszyli się gospodarze. Znowu dał o sobie znać Dybala. Tym razem od razu huknął z dystansu, a zasłonięty Marc-Andre ter Stegen dostał tym razem piłkę w krótki róg i po raz drugi musiał sięgnąć do siatki.

W drugiej odsłonie szybko zroło się 3:0. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Giorgio Chiellini wygrał przepychankę z pilnującym go Javierem Mascherano i głową wpakował piłkę do siatki. Później piłkarze Massimiliano Allegriego pilnowali wyniku i dogodnych okazji pod obiema bramkami już brakowało.

W 68 minucie przed szansą na znaczące poprawienie sytuacji przyjezdnych zmarnował Luis Suarez. Messi znowu świetnie podawał, ale reprezentant Urugwaju w sytuacji sam na sam nie potrafił umieścić piłki w siatce.

Juventus – FC Barcelona 3:0 (2:0)

Bramki: Dybala (7, 22), Chiellini (55).

Juventus: Buffon – Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado (73 Lemina), Khedira, Pjanić (89 Barzagli), Dybala (81 Rincon), Mandzukić, Higuain.

Barcelona: ter Stegen – Sergi Roberto, Umtiti, Pique, Mathieu (46 Andre Gomes), Iniesta, Mascherano, Rakitić, Messi, Suarez, Neymar.

Żółte kartki: Khedira, Dan Alves, Madzukić, Lemina – Umtiti, Iniesta, Suarez.

Sędziował: Szymon Marciniak (Polska). Widzów: 41092.