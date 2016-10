Kateryna Dorogobuzowa (Pszczółka AZS UMCS): "Do Gdyni po rehabilitację"

Niestety, prawdopodobnie znów zagrają osłabione. O tym, jak zespół zareagował na porażkę ze Ślęzą i jakie ma oczekiwania przed wyjazdem do Trójmiasta, rozmawialiśmy z Kateryną Dorogobuzową.

Grała pani kiedykolwiek na poziomie zawodowym w takim, meczu, w którym pani zespół w ciągu całej połowy rzucił zaledwie osiem punktów?

– Szczerze mówiąc, chyba nie. Ale to był dziwny mecz, dziwne okoliczności. Prawie zawsze mamy szeroką rotację, tym razem było nas tylko sześć, siedem. W takim wąskim składzie ciężko było grać. Mam nadzieję, że szybko wrócą do gry i że te lepsze mecze są wciąż przed nami.

Na ile tak wysoką porażkę można tłumaczyć urazami Dominiki Owczarzak i Aliyyah Handford, a na ile to był po prostu wasz gorszy dzień?

– Słabszy dzień pewnie też, ale mam nadzieję, że to nie tylko my zagrałyśmy kiepsko, ale także Ślęza dobrze. Przede wszystkim jednak nie mamy dwóch zawodniczek, podstawowych, które odgrywają w naszym zespole bardzo ważne role i to na pewno był nasz głównym problem. Kolejnym były braki w koncentracji, bo popełniłyśmy bardzo dużo strat.

To mogło być spowodowane także zmianami personalnymi w ustawieniu?

– 30 sekunda, kontuzja Dominiki Owczarzak, Tess Medgen wchodzi na rozegranie. W jednej chwili musiałyśmy zmienić założenia, nasze plany i strategie. Tess na jedynce to nie jest nowość, bo czasem grywa też na tej pozycji, ale raczej jako alternatywa dla Dominiki. Teraz nie miała zmiany, musiała grać przez niemal cały mecz i miała prawo być zmęczona. To na pewno miało wpływ i na jej dyspozycję i na naszą grę.

Paradoksalnie ze swojej dyspozycji może być pani zadowolona. Indywidualnie, zagrała pani najlepsze spotkanie w sezonie. 18 punktów, siedem zbiórek i zaledwie jedna strata.

– Nie jestem zadowolona, bo najważniejsze zawsze jest dobro zespołu, a jako zespół przegrałyśmy to spotkanie. To, kto ile punktów rzucił, ma mniejsze znaczenie.

Jeżeli okaże się, że w kolejnych spotkaniach Dominika i Aliyyah nie będą mogły jeszcze zagrać, musicie przygotować się na kolejne ciężkie batalie o punkty. W osłabieniu trudno będzie wam nawet z Basketem Gdynia, który w tym sezonie pozostaje wciąż bez zwycięstwa.

– Mam nadzieję, że zagrają, ale nawet bez nich zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć. Musimy jednak wyciągnąć odpowiednie wnioski i z Gdynią zagrać już inaczej, na większej koncentracji. Spróbujemy się zrehabilitować za środową porażkę.