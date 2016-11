KM Cross Lublin kompletuje skład. Nowy Woffinden na celowniku

Na finalizację rozmów kontraktowych polskie kluby mają czas do 14 listopada. W KM Cross, który po rocznej przerwie ma wskrzesić ligowy żużel w Lublinie praca wre, ale działacze na razie są ostrożni, jeśli chodzi o zdradzanie szczegółów. Wiadomo, że w przyszłym roku lubelską drużynę poza wychowankami miejscowej szkółki reprezentować będą pochodzący z Lublina Daniel Jeleniewski i doświadczony Duńczyk Bjarne Pedersen.

Pozostałe nazwiska pozostają w sferze domysłów, a mówi się m.in. o Pawle Miesiącu, Macieju Kuciapie i Stanisławie Burzy. Z zawodników zagranicznych do tej pory wymieniano m.in. Australijczyków Josha Grajczonka i Davey’a Watta, ale w poniedziałek pojawił się im mocny konkurent. Mowa o 18-letnim Brytyjczyku Robercie Lambercie, który jeszcze nie miał okazji do startów w Polsce, ale na Wyspach mówi się o nim jako o następcy Taia Woffindena. To, że żużlowiec z Wysp znajduje się w orbicie zainteresowań KM Cross potwierdza menadżer sekcji żużlowej klubu Piotr Więckowski.

- Czas pokaże, czy to się uda, czy nie. Na razie jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretach – przyznaje. Jak dodaje, karty mają zostać odkryte po zamknięciu okna transferowego.

Wtedy klub ma przedstawić także szczegóły dotyczące budżetu, a wiele wskazuje na to, że będzie mógł przedstawić sponsora strategicznego. Według nieoficjalnych informacji w przyszłym sezonie KM Cross może mieć do dyspozycji kwotę 3 mln zł. – Cały czas prowadzimy rozmowy. Jeśli uda się to wszystko spiąć, to będzie bardzo dobrze – mówi Więckowski.

Powoli karty odkrywają także pozostali drugoligowcy. We wtorek podpisanie kontraktów z Marcinem Rempałą i Rosjaninem Denisem Gizatullinem ogłosił Kolejarz Opole. Także wczoraj nazwisko drugiego zawodnika ogłosili działacze TŻ Ostrovii Ostrów Wielkopolski. Po zakontraktowanym w poniedziałek Łukaszu Sówce do kadry zespołu dołączył Brytyjczyk Adam Ellis. Czterech żużlowców w składzie ma PSŻ Poznań. Są nimi: Daniel Pytel, Duńczycy Frederik Jakobsen i Kasper Lykke Nielsen oraz Rosjanin Władimir Borodulin.