KM Cross Lublin zmierzy się w sparingach z Unią Tarnów i Stalą Rzeszów

Termin rozpoczęcia treningów na lubelskim torze uzależniony będzie od pogody. – Optymalnie byłoby, gdyby udało nam się wyjechać na tor na początku marca, ale w tej chwili nie można niczego przesądzać – mówi Dariusz Śledź, trener KM Cross.

W ramach przygotowań do sezonu lubelski drugoligowiec ma zmierzyć się z zespołami z Nice PLŻ. 18 i 19 marca rywalem lublinian będzie spadkowicz z PGE Ekstraligi Unia Tarnów. Jedno spotkanie ma zostać rozegrane w Lublinie, a drugie w Tarnowie, ale szczegóły dotyczące tego, kto będzie gospodarzem poszczególnych meczów nie zostały jeszcze ustalone. Podobnie będzie w przypadku zaplanowanych na 25 i 26 marca starć ze Stalą Rzeszów. Jest szansa na to, że w kolejny weekend KM Cross na swoim torze zmierzy się z Lokomotivem Daugavpils, który w ostatnich dwóch latach wygrywał pierwszoligowe rozgrywki.

– Łotysze do sezonu będą przygotowywać się w Polsce. Rozmawiałem z trenerem Nikołajem Kokinem i zapraszałem ich do nas, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jeśli uda się dograć ten sparing, to temat przygotowań będziemy mieli domknięty – mówi Śledź.

Rozgrywki PLŻ2 rozpoczną się 9 kwietnia, ale lublinianie w pierwszej kolejce będą pauzować i rywalizację zaczną dopiero tydzień później. Dlatego teoretycznie w grę wchodziłoby rozegranie spotkania z kontrolnego z rywalem z PGE Ekstraligi, która wystartuje 16 kwietnia. – Ale tu problemem są odległości – przyznaje szkoleniowiec.

W klubie rozważają też możliwość zorganizowania zagranicznego zgrupowania, w którym wzięliby udział przede wszystkim juniorzy. Wyjazd miałby odbyć się przed rozpoczęciem treningów na lubelskim torze, a w grę wchodzi chorwackie Gorican.

- Musimy popracować nad formacją młodzieżową. Inne kluby ściągają zawodników z zewnątrz. My opieramy się na swoich wychowankach i chcemy ich dobrze przygotować do sezonu, żeby stanowili o naszej sile. Gdyby wyjazd doszedł do skutku, mieliby więcej okazji do kontaktu z motocyklem. Prowadzimy rozmowy w tej sprawie i mam nadzieję, że uda się to zorganizować – mówi Piotr Więckowski, menadżer sekcji żużlowej KM Cross.

Młodzi zawodnicy lubelskiego klubu w Gorican trenowali już w ubiegłym roku. W trakcie sześciodniowego pobytu w Chorwacji mogli podglądać w akcji m.in. Martina Vaculika, Emila Sajfutdinowa, Krzysztofa Kasprzaka, Juricę Pavlica i Patricka Hougaarda.