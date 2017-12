Akademia HoopLife zaprasza na treningi koszykówki

– Na początku należy podkreślić, różnicę pomiędzy akademią, a klubem. U nas stawiamy na cel czysto szkoleniowy. W naszej akademii skupiamy się przede wszystkim na poprawie umiejętności koszykarskich i pracuje nad każdym detalem koszykarskiego fachu – mówi Aleksander Mrozik, koordynator Akademii.

Zajęcia odbywają się na hali sportowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ulicy Konstantynów 1G. Obecnie w Hooplife trenuje około 80 adeptów urodzonych w latach 2001-2007. To bardzo duża ilość tym bardziej, że szkółka działa dopiero od 2016 roku. Jest to innowacyjny projekt w skali Lublina na a także kraju. W Akademii zatrudnionych jest siedmiu szkoleniowców, którzy pracują ze swoimi podopiecznymi, a całość projektu bacznie obserwuje koordynator. Zawodnicy podzieleni są na poszczególne kategorie wiekowe.

Treningi odbywają się w dni powszednie od godziny 17:30, a w soboty od 11:30 do 14:30. – Dodatkowo tego dnia Akademia rozgrywa szereg sparingów wewnętrznych. – Cieszymy się, że mamy możliwość trenowania w tak dobrych warunkach. Jesteśmy bardzo wdzięczni rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiemu za podjęcie z nami współpracy. Bez odpowiedniej bazyte nie moglibyśmy funkcjonować, a dzięki pomocy KUL możemy nauczać koszykówki na najwyższym poziomie– podkreśla Mrozik.

Akademia od dwóch lat prowadzi także współpracę z Donniem Areyem – trenerem prowadzący wiele klinik trenerskich dla NBA, głównie we współpracy z Orlando Magic. Ponadto Arrey jest asystentem na najpopularniejszym campie Michaela Jordana w Californii „Michael Jordan Flight School”. – Jak widać jest to osoba o bardzo bogatym doświadczeniu. Trener przyjeżdża do Polski i prowadzi treningi dla naszych podopiecznych. Dodatkowo nasi trenerzy doszkalają się pod jego okiem. Jak widać staramy się sięgać po wzorce najwyższej jakości – mówi Mrozik.

Od tego roku drużyny z Akademii HoopLife biorą udział w miejskiej Lidze LNBA junior i LNBA Challenge. W pierwszej z wymienionych Akademia dysponuje czterema zespołami młodzieżowymi. Z kolei LNBA Challege to cykl 10 spotkań sparingowych z drużynami z konferencji C popularnej w naszym mieście ligi koszykówki. Cel jest oczywiście jeden – systematyczne podnoszenie swoich umiejętności.

Akademia w dalszym ciągu prowadzi zapisy i zachęca do udziału w treningach zarówno chłopców jak i dziewczynki. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem akademiahooplife@gmail.com a także pod numerem telefonu 502 414 0 62.