Decka Pelplin – AZS UMCS 65:69. Coraz bliżej szczęścia

AZS UMCS Lublin lepszy od Decki Pelplin. Podopiecznym Przemysława Łuszczewskiego do awansu do półfinału brakuje już tylko jednego zwycięstwa

Akademicy rozpoczęli mecz od bardzo mocnego uderzenia i w 6 min prowadzili 12:7. W końcówce pierwszej kwarty ta różnica jeszcze się powiększyła. W kolejnych minutach lublinianie kontynuowali dobrą grę – w ataku byli bardzo skuteczni, a w defensywie nie pozwalali rywalom na zdobywanie łatwych punktów. W efekcie po pierwszej połowie AZS UMCS wygrywał 39:23.

Tuż po przerwie ta przewaga urosła nawet do 20 pkt. Od tego momentu jednak w szeregi akademików wdarło się niepotrzebne rozprężenie, które o mało co nie skończyło się porażką. Decka w 33 min zbliżyła się na dystans 2 pkt. Goście jednak obudzili się we właściwym momencie i wygrali nerwową końcówkę. W ich szeregach najlepiej spisał się Bartłomiej Karolak, zdobywca 21 pkt. Jego notę obniża jednak słaba skuteczność w rzutach za 3 pkt. Starszy z braci Karolaków wykorzystał tylko 1 z 8 prób. U rywali wyróżnił się Marcin Chudy, autor 23 pkt. (kk)

Decka Pelplin – AZS UMCS Lublin 65:69 (10:18, 13:21, 25:18, 17:12)

Decka: Chudy 23 (4x3), Dębski 22 (1x3), Sarzało 9 (1x3)Kowalczuk 5, Muntowski 1 oraz Krzywdziński 3 (1x3), Czyżewski 2, Kamiński 0, Reszka 0.

AZS UMCS: B. Karolak 21 (1x3), Dusiło 12 (2x3), Wiśniewski 8, Stefaniuk 7 (1x3), Tradecki 4 oraz P. Jagoda 9 (1x3), A. Myśliwiec 6, Ł. Beczek 2, Krzeszowski 0.

Sędziowali: Kustosz i Cichowski. Widzów: 250. Stan rywalizacji: 0:1. Gra w tej fazie toczy się do 2 zwycięstw.

Pozostałe wyniki: R8 Basket AZS Politechnika Kraków – Górnik Trans.eu Wałbrzych 73:58. Stan rywalizacji: 1:0 * WKS Śląsk Wrocław – Syntex Księżak Łowicz 89:79. Stan rywalizacji: 1:0 * KK Warszawa – AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 62:54. Stan rywalizacji: 1:0. Kolejne mecze zostaną rozegrane 22-23 i 26 (ew.) kwietnia. Gra w tej fazie toczy się do 2 zwycięstw.