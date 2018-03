Piorunujący finisz akademików

Dość długo ten mecz miał nieoczekiwany przebieg. To znacznie niżej notowany Hutnik dominował i w końcówce trzeciej kwarty prowadził już nawet różnicą 15 pkt. Ostatnia kwarta w wykonaniu graczy ze stolicy była jednak koszmarna. Akademicy dość szybko doprowadzili do remisu, a w nerwowej końcówce zachowali więcej zimnej krwi i wygrali 83:77. ten sukces dął im awans do kolejnej rundy, w której czeka na nich Politechnika Gdańska. Zespół znad Morza Bałtyckiego wyeliminował sensacyjnie Asseco AMW II Gdynia. (kk)

MUKS Hutnik Warszawa – AZS UMCS Lublin 77:83 (23:17, 19:16, 22:22, 13:28)

Hutnik: Malewski 21 (2x3), Janik 18 (2x3), Pietrzak 10 (2x3), Dulnik 8, Andres 5 oraz Łapiński 8 (2x3), Skalski 2,Warmiak 0, Jasiński 0.

AZS UMCS: Wydra 20, A. Myśliwiec 15, P. Jagoda 9 (1x3), Wiśniewski 7, Jaworski 3 (1x3) oraz Muda 15, Sobiech 7 (1x3), M. Prażmo 4, Marciniak 3, Stefaniuk 0.

Sędziował: Tychowski i Stepaniuk. Widzów: 200.