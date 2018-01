Pelczar poprowadził do sukcesu

O losach awansu w dużej mierze przesądziło pierwsze spotkanie, w którym „czerwono-czarni” zmierzyli się z gospodarzami, ekipą Enea Novum/Astoria Bydgoszcz. Podopieczni Marka Zielińskiego bardzo dobrze weszli w mecz i pierwszą kwartę wygrali aż 21:12. Później ich prowadzenie urosło nawet do 15 „oczek”. Prawdziwe kłopoty rozpoczęły się jednak w trzeciej odsłonie, po której Start wygrywał ledwie 56:55. Prowadzenie lublinianie stracili już na samym początku ostatniej odsłony, kiedy do kosza trafił Jakub Kondraciuk. Ten 18-latek ma za sobą już kilkanaście występów w I lidze. Lublinianie jednak nie poddali się, odrobili straty i okazali się lepsi w nerwowej końcówce. Wygrana 71:69 dała im świetną pozycję wyjściową do walki o awans do półfinałów.

Niestety, w kolejnym spotkaniu spisali się już znacznie gorzej i przegrali aż 58:103 z Legią Warszawa. Wszystkie siły musieli więc rzucić na ostatni mecz z UKS Trójeczką Olsztyn. Zawody były bardzo wyrównane, a przeciwnika udało się złamać dopiero w ostatniej odsłonie. Duża w tym zasługa Bartłomieja Pelczara, zdobywcy 36 pkt. Przypomnijmy, że ten piekielnie zdolny 17-latek ma za sobą już debiut w ekstraklasie. W Bydgoszczy był najlepszym zawodnikiem Startu – średnio zdobywał blisko 24 pkt na mecz. Na słowa uznania zasługują również Jan Piliszczuk i Wojciech Matysek.

MKS Start SA Lublin – Enea Novum/Astoria Bydgoszcz 71:69 (21:12, 17:15, 18:28, 15:14)

Start: B. Pelczar 32 (3x3), Kazmirowski 12 (4x3), Matysek 9 (1x3), Piliszczuk 8, Łodź-Smigielski 4 oraz Kosiuk 2, Futrzyński 2, Nabożny 2, Szewczyk 0, P. Nieradko 0, Wachowicz 0, Mitrut 0,

Sędziowali: Matuszewska, Różniakowski. Widzów: 200.

Legia Warszawa – MKS Start SA Lublin 103:58 (29:15, 24:12, 21:12, 29:19)

Start: Kazmirowski 11 (2x3), Piliszczuk 9, Matysek 7 (1x3), B. Pelczar 3 (1x3), Mitrut 0 oraz Szewczyk 16 (5x3), P. Nieradko 12 (2x3), Łódź-Smigielski 0, Nabożny 0, Kosiuk 0, Futrzyński 0.

Sędziowali: Kamiński i Siewruk. Widzów: 100.

MKS Start SA Lublin – UKS Trójeczka Olsztyn 89:67 (27:23, 18:13, 19:18, 25:13)

Start: B. Pelczar 36 (5x3), Kazmirowski 11 (3x3), Piliszczuk 9, Kosiuk 8, Matysek 6 oraz Grzegorczyk 7 (1x3), Szewczyk 6 (2x3), Futrzyński 4, Łódź-Smigielski 2, Wachowicz 0.

Sędziowali: Kamiński i Napierała. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki: Legia – Trójeczka 66:70 * Trójeczka – Enera Novum 60:86 * Enea Novum – Legia 65:79.

Legia 3 5 248:193 Start 3 5 218:239 Enea Novum 3 4 220:210 Trójeczka 3 4 197:241

Awans do półfinałów: Legia i Start.