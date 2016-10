Basket 90 Gdynia - Pszczółka AZS UMCS 65:71, pokazały charakter

Trzeci raz bez Aliyyah Handford, drugi raz bez Dominiki Owczarzak, pierwszy raz bez Uju Ugoki, na dodatek z nie w pełni dysponowaną Olivią Szumełdą-Krzycką na ławce rezerwowych. Tak wyglądała kadra Pszczółki AZS UMCS na niedzielne spotkanie z Basketem Gdynia. Perspektywy na korzystny wynik były nikłe, nawet w starciu z jednym z dwóch najsłabszych zespołów rozgrywek. Lublinianki pokazały jednak charakter i grając na olbrzymim zaangażowaniu pokonały Basket 90 Gdynia 71:65.

Podopieczne Krzysztofa Szewczyka rozpoczęły znakomicie, w pierwszej kwarcie grając na świetnej skuteczności. W ciągu dziesięciu minut rzuciły aż 31 punktów, odskakując rywalkom na 15 „oczek”. Na słowa uznania zasłużyły przede wszystkim Kateryna Dorogobuzowa, która rzuciła 11 punktów i Dorota Mistygacz. Ta ostatnia, dotychczas nie wnosząca do gry zespołu zbyt wiele, trafiła trzy trójki na trzy próby.

Druga kwarta należała do gospodyń, które rozpoczęły pogoń, ale nie zdołały doprowadzić do wyrównania. Po 20 minutach Pszczółka prowadziła 41:38. Po przerwie za młodą Aleksandrę Kędzierską na parkiet weszła Olivia Szumełda-Krzycka, wprowadzając sporo spokoju do gry zespołu.

Akademiczki nie wróciły już co prawda do świetnej dyspozycji z pierwszej odsłony, ale robiły co mogły, żeby dowieźć prowadzenie do końca. Kluczowa była postawa Tess Medgen, która po tym jak spudłowała pięć trójek z rzędu, wzięła się do roboty i zakończyła spotkanie z 18 punktami na koncie. Skuteczniejsza była tylko Dorogobuzowa – 22. Obie nie zeszły z parkietu nawet na sekundę.

Za tydzień, w meczu z Ostrovią Ostrów Wielkopolski, lubliniankom powinno być łatwiej o korzystny rezultat. Do składu wrócą najprawdopodobniej Handford i Owczarzak, której uraz nie okazał się tak groźny, jak początkowo przypuszczano.

Basket 90 Gdynia - Pszczółka AZS UMCS Lublin 65:71 (16:31, 22:10, 13:14, 14:16)

Basket: Swords 20, Jakubiuk 16, Grigalauskyte 12, Skerović 7, Podgórna 5, Puss 3, Miłoszewska 2.

Pszczółka AZS UMCS: Dorogobuzowa 22, Madgen 18, Jujka 11, Mistygacz 9, Dobrowolska 6, Szumełda-Krzycka 5, Kędzierska 0.