Europejskie puchary wracają do Lublina

Dwutygodniowa przerwa w rozrywkach Tauron Basket Ligi Kobiet powoli dobiega końca. Koszykarki Pszczółki AZS UMCS szykują się do minimaratonu. W ciągu ośmiu dni rozegrają aż cztery spotkania. W najbliższą niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Energą Toruń, a cztery dni później podejmą na własnym parkiecie Zagłębie Sosnowiec. Po zaledwie jednym dniu odpoczynku wezmą udział w kolejnym turnieju Eastern European Women’s Basketball League, którego będą gospodarzem.

W dwudniowych rozgrywkach weźmie udział łącznie sześć drużyn. Oprócz akademiczek będą to obrończynie tytułu – TTT Ryga, uczestnik Euroligi Good Angels Koszyce, Kibirkstis Wilno, Avangard Kijów i Tsmoki Mińsk. Lublinianki w sobotę zmierzą się ze Słowaczkami, a w niedzielę z Ukrainkami.

– Cieszymy się, że europejskie puchary w koszykówce kobiet wracają do Lublina po nieco ponad dekadzie. Rozgrywki EEWBL są bardzo silne i prestiżowe, a przy tym znacznie tańsze niż Euroliga i EuroCup. W Lublinie zagra m.in. zespół Good Angels Koszyce – wielokrotny mistrz Słowacji i uczestnik najsilniejszych rozgrywek w Europie Euroligi. Zapraszam kibiców do hali MOSiR na wszystkie mecze, jednak szczególnie zachęcam do obejrzenia meczów z udziałem naszych „Pszczółek” oraz meczu TTT Ryga – Good Angels Koszyce, czyli ubiegłorocznego mistrza EEWBL z jednym z trzech faworytów do wygrania całych rozgrywek. Jako organizator postaramy się stanąć na wysokości zadania. Już teraz informuję, że wszystkie mecze będzie można obejrzeć na żywo poprzez stronę www.azs.umcs.pl – powiedział prezes AZS UMCS Lublin, Dariusz Gaweł.

Po pierwszym turnieju akademiczki mają na koncie dwa zwycięstwa i spore szanse na awans do rozgrywek finałowych. Choć oficjalnie nikt nie postawił przed zespołem takiego celu, już podczas turnieju w Lublinie możliwe jest przypieczętowanie sukcesu.

Ruszyła przedsprzedaż biletów na turniej. Normalne będą kosztowały 20 zł (na jeden dzień) i 30 zł (na wszystkie mecze), a ulgowe o pięć złotych mniej. Można kupować je w klubowym sklepie na stronie azs.umcs.pl. Sprzedaż stacjonarna w kasach hali MOSiR ruszy 2 grudnia. Wejściówki będzie można kupować także 3 i 4 grudnia na godzinę przed startem pierwszych spotkań i przez cały czas trwania turnieju. Posiadacze karnetów na mecze Pszczółki AZS UMCS Lublin w Basket Lidze Kobiet w sezonie 2016/17 mają darmowy wstęp na turniej.

Przy okazji turnieju klub włączy się także do akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Na kibiców w hali będą czekały specjalne kosze, w których będzie można zostawiać trwałą żywność, zabawki czy odzież. Dodatkowo, organizatorzy przewidzieli różne atrakcje: konkursy w przerwie meczu, występy zespołu Dance Mania, fotobudkę, strefę małego AZS-iaka z dmuchanym placem zabaw dla dzieci.