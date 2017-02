Pszczółka jedzie do Ostrowa po zwycięstwo

Przed tygodniem, gdy Pszczółka i inne drużyny z czołówki grały w Final Six Pucharu Polski, liga pauzowała. Ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego wykorzystała wolny weekend do rozegrania awansem meczu z Cosinusem Widzewem Łódź. Podopieczne Wojciecha Szawarskiego wygrały to niezwykle istotne w kontekście walki o utrzymanie spotkanie 71:65.

Kluczowe role tradycyjnie już odegrały Jordan Jones (24 punkty, 6 asyst) oraz Azia Bishop (18 punktów, 12 zbiórek). To zawodniczki, na które Pszczółki będą musiały najbardziej uważać, ale jeśli zagrają na swoim normalnym poziomie, od początku mocno walcząc w defensywie, nie powinny obawiać się rywalek.

Lubelska drużyna będzie zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania. Akademiczki wygrały dotychczas dziewięć spotkań i są na najlepszej drodze, żeby zapewnić sobie awans do play-off. Walczące o uniknięcie degradacji rywalki, które dotychczas triumfowały zaledwie trzy razy, nie mają już na to szans. O tym, jak wiele dzieli oba zespoły, można było przekonać się podczas ich pierwszego meczu, gdy Pszczółka, osłabiona brakiem kontuzjowanej Dominiki Owczarzak, pewnie zwyciężyła 67:51. Każdy inny wynik niż zwycięstwo lublinianek będzie sensacją.

Pszczółki mają jednak znacznie poważniejsze plany niż samo zwycięstwo nad Ostrovią i awans do play-off. Mierzą w czołową czwórkę ligi, ale żeby się w niej znaleźć, dobrze byłoby uniknąć Wisły Can-Pack Kraków i Ślęzy Wrocław w ćwierćfinale, a idealnie na tym etapie byłoby się zmierzyć z Energą Toruń, która osłabiła się ostatnio odejściem Weroniki Gajdy. Trzeba jednak zająć przynajmniej piąte miejsce w sezonie zasadniczym.

Żeby osiągnąć to bez oglądania się na rywali, konieczne będą zwycięstwa w sześciu pozostałych spotkaniach. To ciężkie zadanie, ale nie niemożliwe. Sprzymierzeńcem Pszczółek jest kalendarz. Na wyjazdach zmierzą się z niżej notowanymi przeciwniczkami, a na własnym parkiecie podejmą rywali do podium: CCC Polkowice, Energę i InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski.