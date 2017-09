Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS wkracza w kolejny etap przygotowań

Akademiczki jadą do Krakowa na turniej, w którym zmierzą się z wymagającymi przeciwniczkami

W poprzednim sezonie Pszczółki stoczyły pasjonującą walkę z Wisłą Kraków, odpadając po pięciu meczach pierwszej fazy play-off. Po zakończeniu rozgrywek pod Wawel przenieśli się trener Krzysztof Szewczyk i rozgrywająca Dominika Owczarzak. Teraz ponownie się spotkają, bo Pszczółka będzie jednym z sześciu uczestników organizowanego przez Wisłę turnieju towarzyskiego.

Akademiczki, które w nowym sezonie prowadził będzie Wojciech Szawarski, mają za sobą dwa obozy przygotowawcze. Najpierw szlifowały formę w Krasnobrodzie, a następnie w Spale, gdzie do drużyny dołączyły Kateryna Dorogobuzowa i Uju Ugoka, które dostały dłuższe urlopy.

– W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich mieliśmy stworzone znakomite warunki. Wszystko było na najwyższym poziomie. Mieliśmy do dyspozycji halę sportową, siłownię czy basen. Najwięcej czasu spędzaliśmy na parkiecie, bo w przeciwieństwie do pierwszego zgrupowania, gdzie pracowaliśmy głównie nad siłą, tym razem skupiliśmy się na typowo koszykarskich treningach – relacjonuje szkoleniowiec.

Z lubelskim zespołem do Spały nie pojechała trenująca wcześniej z Pszczółkami Ukrainka Tatiana Jurkievicius. – Uznaliśmy, że nie byłaby dla nas wzmocnieniem i postanowiliśmy z niej zrezygnować – wyjaśnia Szawarski.

Kolejnym etapem przygotowań będzie dla Pszczółek rozpoczynający się dzisiaj turniej w Krakowie. Lublinianki w grupie zmierzą się z Artego Bydgoszcz oraz MBK Rużomberok ze Słowacji. Zagrają także mecz o miejsce z jedną z ekip drugiej grupy, do której oprócz gospodyń, Wisły Can-Pack, trafiły także koszykarki Good Angels Koszyce i Basketu 90 Gdynia.

– Mecze z tak wymagającymi przeciwniczkami to zawsze jest dobry sposób na przygotowanie się do sezonu. Jestem przekonany, że turniej w Krakowie nam w tym pomoże – kończy Szawarski.

Program turnieju w Krakowie

Piątek, 8 września: godz. 10 Wisła Can-Pack Kraków – Good Angels Koszyce * 17 MBK Rużomberok – Artego Bydgoszcz * 18.45 oficjalne otwarcie turnieju * 19.30 Wisła Can-Pack Kraków – Basket 90 Gdynia.

Sobota, 9 września: 10 Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin – MBK Rużomberok * 17 Good Angels Koszyce – Basket 90 Gdynia * 18.45 konkurs rzutów za trzy punkty * 19.30 Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin – Artego Bydgoszcz.

Niedziela, 10 września: 10 A3 vs B3 – o miejsce piąte * 12 A2 vs B2 – o miejsce trzecie * 14 A1 vs B1 – finał * 15 oficjalne zakończenie turnieju.