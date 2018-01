Miasto Szkła Krosno – TBV Start 69:71. Zagrają o Puchar Polski

Goście rozpoczęli mecz od mocnego uderzenia i po sześciu minutach prowadzili już 21:4. Wówczas wydawało się, że „czerwono-czarnych” czeka bardzo spokojne spotkanie, a wysoka przewaga powinna utrzymać się do końca zawodów.

Okazało się jednak, że ekipa z Krosna jest pełna ambitnych zawodników, którzy przystąpili do mozolnego odrabiania strat. 9 „oczek” z rzędu zdobytych przez gospodarzy na początku drugiej kwarty pozwoliło znacznie zmniejszyć różnice pomiędzy obiema drużynami. Resztę strat udało się krośnianom odrobić w drugiej połowie. W 33 min Marcin Sroka pozwolił Miastu Szkła objąć pierwsze tego dnia prowadzenie. Chwilę później Krzysztof Jakóbczyk podwyższył na 56:53. Na szczęście podopieczni Davida Dedka w odpowiednim momencie się obudzili i zadali rywalom kilka mocnych ciosów. Ich autorami byli Amerykanie – Washington, Chavaughn Lewis i Darryl Reynolds. To oni zdobyli 10 ostatnich punktów i zapewnili kolejne zwycięstwo TBV Startowi.

Dzięki temu sukcesowi „czerwono-czarni” awansowali do rozgrywek Pucharu Polski. Odbędzie się on w formule Final Eight w hali Arena Ursynów od 15 do 18 lutego 2018 r. Do imprezy zakwalifikowały się Anwil Włocławek, MKS Dąbrowa Górnicza, Stelmet Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, Turów Zgorzelec, Asseco Gdynia, TBV Start Lublin i Legia Warszawa. Pierwsze cztery ekipy będą rozstawione w losowaniu ćwierćfinałów i układu półfinałów. Odbędzie się ono w tym tygodniu.

Miasto Szkła Krosno – TBV Start Lublin 69:71 (11:27, 16:10, 20:16, 22:18)

Krosno: Alexis 15, Jakóbczyk 12 (2x3), Lejasmeiers 4, Oczkowicz 2, Gaddefors 0 oraz Mustapić 13 (1x3), Pinkston 11, Sroka 7 (1x3)Grochowski 5 (1x3).

TBV Start: Washington 25 (3x3), Lewis 11 (3x3), Mirković 11 (3x3), Dutkiewicz 7 (1x3), Szymański 1 oraz Reynolds 9, Gospodarek 4 (1x3), Zalewski 2, Ciechociński 1, Czerlonko 0.

Sędziowali: Proc, Mordal i Sosin. Widzów: 1000.