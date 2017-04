Rosa – TBV Start 80:47. Bez szans w Radomiu

Nikt nie wymagał od lubelskiej ekipy zwycięstwa w Radomiu. Po ostatnich niezłych występach wydawało się jednak, że TBV Start jest chociaż w stanie powalczyć z faworyzowanym rywalem. Kibiców czerwono-czarnych jednak spotkał srogi zawód. Rosa już w pierwszych minutach odskoczyła TBV Startowi, a duża w tym zasługa Ryana Harrowa. Amerykański rozgrywający zdobył 19 pkt i miał 8 zbiórek. Rosa zagrała prawie bezbłędnie zarówno w ataku, jak i w obronie.

Co innego TBV Start. Podopieczni Davida Dedka ewidentnie nie mieli swojego dnia. 28 procent skuteczności rzutów z gry to wynik fatalny. Nie szło im również w walce na deskach, którą przegrali 31:42. Jednym z niewielu zawodników lubelskiej drużyny, do którego można nie mieć pretensji jest Stefan Balmazović. Serb zdobył 22 pkt, czyli prawie połowę całego dorobku TBV Startu w tym spotkaniu. (kk)

Rosa Radom – TBV Start Lublin 80:47 (25:8, 19:10, 23:14, 13:15)

Rosa: Harrow 19 (3x3), Witka 17 (5x3), Zyskowski 10 (1x3), Jackson 8 (1x3), Sokołowski 6 (2x3) oraz Szymkiewicz 8, Jeszke 6 (2x3), Adams 4, Zajcew 2, Zegzuła 0.

TBV Start: Balmazović 22 (4x3), Boone 6, Bonarek 5 (1x3), Wiggins 1, Dłoniak 0 oraz Kellogg 4, Kowalski 3 (1x3), Jankowski 3 (1x3), Dziemba 2, Trojan 1, Ciechociński 0.

Sędziowali: Calik, Lenczowski i Tybor. Widzów: 1500.

Pozostałe wyniki: Polski Cukier Toruń – Asseco Gdynia 109:108 * Polpharma Starogard Gdański – Energa Czarni Słupsk 83:78 * Trefl Sopot – AZS Koszalin 107:80 * Stelmet BC Zielona Góra – PGE Turów Zgorzelec 94:85 * Siarka Tarnobrzeg – Polfarmex Kutno 67:72 * King Szczecin – Miasto Szkła Krosno 105:78. Mecz BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski – Anwil Włocławek zakończył się po zamknięciu wydania. Spotkanie Polski Cukier Toruń – MKS Dąbrowa Górnicza zostanie rozegrane w środę.