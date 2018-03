TBV Start Lublin – BM Slam Stal 57:70. Znowu ten Łapeta

To już druga porażka „czerwono-czarnych” z tym rywalem w tym sezonie. Podobnie jak w czasie meczu w Ostrowie Wielkopolskim poczynania lublinian mocno ograniczył Adam Łapeta

Do przerwy zawody były bardzo wyrównane. Po 20 minutach to czerwono-czarni prowadzili 34:31. Niestety, w trzeciej kwaracie gospodarze mieli duże problemy ze zdobywaniem punktów. W końcowych sekundach tej części gry trafił James Washington. Gydby nie celny rzut Amerykanina, to TBV Start uzbierałby ledwie... sześć "oczek".

Ostatnia odsłona to najpierw lepsza postawa goście, ale ekipa z Lublina się nie poddawała. Zbliżyła się do rywali na 52:54. Niestety, później próbowała głównie rzutów z dystansu. Trzy trójki z rzędu okazały się niecelne. I ostatecznie Stal wygrała 70:57.

TBV Start Lublin – BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 57:70 (15:16, 19:15, 8:18, 15:21)

TBV Start: Washington 18 (2x3), Lewis 16, Mirković 10 (2x3), Dutkiewicz 8 (2x3), Szymański 0 oraz Gospodarek 3 (1x3), Reynolds 2, Dziemba 0, Ciechociński 0, Czerlonko 0, Zalewski 0, Kowalski 0.

BM Slam Stal: Johnson 22 (2x3), Łapeta 11, Marković 11 (1x3), Chyliński 8 (2x3), Majewski 0 oraz Carter 12 (2x3), Kostrzewski 4, Łukasiak 2, Ochońko 0, Surmacz 0.

Sędziowali: Ćmikiewicz, Wierzman i Chrakowiecki. Widzów: 2500.