Lech - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja online

- Ostatnio rywalizacja Lech-Legia jest najistotniejsza w naszym rodzimym futbolu, stąd też wynikają emocje związane z tym mecze. To są najatrakcyjniejsze spotkania naszej Ekstraklasy. Zawsze, gdy się jedzie do Poznania, nie trzeba nikogo z piłkarzy Legii motywować, zawsze robi to poznańska publiczność, przynajmniej tak było za moich czasów - powiedział w rozmowie z x-news były piłkarz warszawskiego klubu Cezary Kucharski.