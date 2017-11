LNBA: Superstrzelec z Venty

Wielki krok w tym kierunku wykonali w niedzielę, kiedy pokonali 36:31 Kadeo Nadar. To nie był piękny mecz – dominowała w nim obrona, a rzutów z czystych pozycji było bardzo mało. Wystarczy powiedzieć, że Kadeo przez całe spotkanie nie trafiło ani jednego rzutu zza linii 6,75 m. Wynik rozstrzygnął się w ostatniej kwarcie, przed którą Kadeo wygrywało 25:23. W końcówce górę wzięło jednak doświadczenie Braci Mrozik, a zwłaszcza ich opanowanie na linii rzutów osobistych. W ich szeregach wyróżnił się Paweł Karolak, zdobywca 10 pkt. Po przeciwnej stronie taki sam dorobek zanotował Michał Andrzejak.

Emocji nie brakowało także w starciu Arkady z Ekbud Teamem. Wygrali ci drudzy i sprawili, że Arkada powinna coraz mocniej obawiać się o awans do fazy play-off. W Konferencji B udział w fazie play-off zapewniła sobie Venta, która pokonała 51:48 Ibrę Lipert.pl. Ci drudzy na 5 min przed końcem meczu mieli jeszcze 9 pkt przewagi. Fantastyczna pogoń Venty w ostatnich minutach zakończyła się jednak sukcesem. Ojcem zwycięstwa był Robert Dudek. Doświadczony obrońca zdobył aż 34 pkt.

Konferencja A: Alco – Partizan 87:43 * Arkada – Ekbud Team 45:47 * Grizzly Asseco BS – Matematyka 44:59 * Kadeo Nadar – Bracia Mrozik 31:36 * Kaddi.pl – AT Vision 44:36 * Mentor – Dbros 49:40.

1.Alco 9 18 542:372

2.Matematyka 9 17 539:388

3.Bracia Mrozik 9 16 489:404

4.Kadeo 9 15 560:417

5.Grizzly 9 14 450:434

6.Ekbud 9 14 445:451

7.Mentor 9 12 390:468

8.Arkada 9 12 404:449

9.Kaddi.pl 9 12 381:490

10.DBros 9 11 446:522

11.Partizan 9 11 379:501

12.AT Vision 9 10 349:478

Konferencja B: Korwex – Drink Team 63:32 * Ibra Lipert.pl – Venta 48:51 * Fortepiano – GoPro 51 43:82 * NoToCo – Alpaca-Alfachem 38:43 * KSC Rodmos – Devils 61:28 * Symbit – Vapol D-Art 53:66.

1.Korwex 9 17 520:363

2.Rodmos 9 17 534:340

3.Alpaca 9 15 460:396

4.Vapol 9 15 421:385

5.GoPro 9 15 561:401

6.NoToCo 9 14 421:402

7.Venta 9 14 393:443

8.Devils 9 13 370:381

9.Ibra 9 11 376:425

10.Drink Team 9 11 328:457

11.Symbit 9 11 358:467

12.Fortepiano 9 9 334:616

Konferencja C: Folpak – Espo Pszczółka II 37:27 * Family Team – Winiarnia u Dyszona 42:39 * Kouba – Bobo Team 47:42 * Nplay – The Shooters 49:33 * Lipa Team Plus – Antyshop.pl 44:41.

1.Nplay 9 16 357:325

2.Mavericks 8 15 419:314

3.Kouba 8 14 364:322

4.Espo 8 13 291:254

5.Family 8 13 352:323

6.Antyshop.pl 8 12 389:340

7.Folpak 8 12 378:367

8.Winiarnia 8 11 359:335

9.Lipa Team 8 10 313:404

10.The Shooters 9 9 312:473

11.Bobo Team 8 8 263:340