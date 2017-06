Losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Europy: Legia, Lech i Jagiellonia poznali rywali

W Lidze Mistrzów Legia zagra z mistrzem Finlandii

Legia Warszawa zagra z IFK Mariehamn w II rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Finlandii w dniach 11-12 lipca, a rewanż tydzień później w Warszawie.

Zespół IFK Mariehamn to tegoroczny mistrz Finlandii. Zdobycie tego tytułu to niespodzianka, bo do tej pory najwyższym osiągnięciem zespołu było czwarte miejsce.

I runda eliminacji Ligi Europy

Jagiellonia Białystok zagra z gruzińskim Dinamem Batumi, a Lech Poznań zmierzy się z macedońskim FK Pelister w meczach I rundy eliminacji Ligi Europy.

Polskie zespoły rozpoczną grę od spotkań na własnych stadionach. W walce o Ligę Europy uczestniczy jeszcze Arka Gdynia, ale jako zdobywca Pucharu Polski do rywalizacji przystąpi dopiero w III rundzie.