Maciej Kot: Każdy chce wygrać Turniej Czterech Skoczni (wideo)

Turniej Czterech Skoczni tuż-tuż, a Maciej Kot z polskiej kadry ma nadzieję, że jeżeli nie on, to ktoś z kolegów stanie na najwyższym stopniu podium.

29 grudnia, kwalifikacjami do konkursu w Oberstdorfie, rozpocznie się 65. Turniej Czterech Skoczni. Z dużymi nadziejami do zawodów przystępują polscy skoczkowie.

Biało-Czerwoni osiągnęli w tym sezonie sporo dobrych wyników i kibice mają nadzieje, że ciąg dalszy świetnej formy Polaków będzie widoczny także podczas zawodów w Austrii i Niemczech.

– Co roku w Polsce, ale też i w zagranicznych mediach jest wywierana presja związana z tymi zawodami. Impreza stoi na światowym poziomie i trudno ją wygrać, bo każdy chce to zrobić. Mamy nadzieję, że teraz uda się to któremuś z nas - powiedział Maciej Kot.