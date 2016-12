Maciej Szmatiuk (Górnik Łęczna): "Skończyliśmy w słabym stylu"

Za wami najgorsza runda jesienna od momentu powrotu do ekstraklasy.

– Połowa tej rundy, pierwsza, była niezła, potem mieliśmy ten przestój i kilka porażek z rzędu i teraz ta końcówka – cztery punkty w ostatnich trzech meczach. Gdzieś tam się odbiliśmy, ale ogólnie nie ma co się podniecać. Kończymy rok w strefie spadkowej.

Na koniec przegraliście z Legią 0:5, ale wcale nie musiało być aż tak wysoko, bo też stworzyliście sobie okazje, żeby tej Legii zagrozić.

– Mieliśmy w pierwszej połowie, mieliśmy w drugiej. Różnica jest taka, że Legia swoje wykorzystywała, a my niestety nie. Wypunktowali nas i skończyliśmy ten rok w bardzo słabym stylu.

Z Legią w tak wysokiej formie można było w ogóle nawiązać walkę?

– Dwa tygodnie temu Wisła Płock nawiązała, ugrała punkt. Wiadomo, że Legia jest w formie, ale mimo tego można się było pokusić, żeby coś tu ugrać. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

W kilku akcjach Legioniści pokazali, że przerastają tę ligę o głowę.

– Tak, szczególną różnicę zrobił Odidja-Ofoe, który według mnie, zresztą chyba według większości osób, robi niesamowitę grę w środku pola. Przegląd pola, precyzyjne podania. On to ma, potrafi napędzić akcje ofensywne. On, Rado, to spory kapitał jeśli chodzi o ofensywę. A i reszta nie odstaje.

Co w Górniku zmieniło się po przyjściu trenera Franciszka Smudy?

– Dopiero na pewno się zmieni. Trener tak naprawdę miał dwa dni z nami, żeby cokolwiek zrobić. Wiadomo, że to bardzo krótki czasu. Trochę popracowaliśmy i to było tyle. Teraz dopiero od stycznia będzie czas, żeby więcej popracować.

Wy w szatni czujecie, że to jest taki trener, który może was poprowadzić do utrzymania? Bo wiadomo, trenera z takim nazwiskiem jeszcze w Łęcznej nie było nigdy.

– Oczywiście, że tak. To jest wielki autorytet, były selekcjoner. Wierzymy, że to będzie ten człowiek, który w jakimś stopniu nam pomoże, który poprawi naszą grę, zarówno ofensywną, jak i defensywną. Na pewno to duże wydarzenie dla naszego klubu, że taki trener przyszedł tu pracować.

Teraz urlopy, a już 7 stycznia rozpoczynacie przygotowania do rundy rewanżowej.

– Czeka nas teraz ciężka praca, żeby wiosna w naszym wykonaniu była dużo lepsza. Zarówno pod względem piłkarskim, jak i też punktowym. Z trenerem Smudą to może być nawet bardzo ciężka praca, ale my nie boimy się ciężkiej pracy. Skoro mamy 18 punktów i jesteśmy na dnie tabeli, to mamy nad czym pracować. Nie ma co się bać, tylko od stycznia trzeba wziąć się do roboty. Musimy ostro zapieprzać.