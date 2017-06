Mamy dziewięć medali Młodzieżowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów

Na podium stanęło osiem kobiet i mężczyzna. Młodzieżowymi mistrzyniami kraju zostały: Marlena Polakowska z POM-Iskry Piotrowice w wadze do 48 kg, Agnieszka Kuczmaszewska z Agrosu Zamość do 53 kg i jej klubowa koleżanka Agata Sałamacha w wadze powyżej 75 kg. Na drugim stopniu podium stanęły Ewelina Czop z Agrosu w kategorii do 63 kg i Zuzanna Majewska z Wisły w wadze + 75 kg. Z kolei brązowe medale zawiesiły na szyi reprezentantka Agrosu Kinga Ożóg w wadze do 53 kg, Dominika Wojciechowska z AZS AWF Biała Podlaska do 75 kg i Agnieszka Zań ze Znicza Biłgoraj powyżej 75 kg. Na najwyższym stopniu podium stanął również Patryk Czerwonogrodzki w wadze do 62 kg.

Formą błysnęła Marlena Polakowska. Zawodniczka POM-Iskry Piotrowice zdeklasowała rywalki. W rwaniu osiągnęła 60 kg w drugiej próbie wyprzedzając drugą w tej konkurencji Hannę Gronowską z Talentu Wrocław o 11 kg, a trzecią Emilię Szlasę z Legii Warszawa aż o 14 kg. Z kolei w podrzucie młodzieżowa mistrzyni Polski zaliczyła w drugim podejściu 70 kg, przy tylko 61 kg w trzecim Szlasy. Tym samym sztangistka z regionu osiągnęła w dwuboju 130 kg.

Wszystkie próby w rwaniu i podrzucie zaliczyły dwie pozostałe mistrzynie, obie z Agrosu Zamość. Agnieszka Kuczmaszewska wyrwała kolejno 65, 68 i 70 kg oraz podrzuciła 78, 81 i 83 kg w rywalizacji do 53 kg (153 kg w dwuboju). Z kolei Agata Sałamacha w wadze + 75 kg podczas rwania uporała się ze sztangą o wadze 70, 75 i 80 kg, zaś w podrzucie 96, 102 i 104 kg. Dało jej to w dwuboju 184 kg, o dziewięć więcej od drugiej Zuzanny Majewskiej z Wisły Puławy.

Klasą dla siebie był Patryk Czerwonogrodzki z Orląt Łuków. Pochodzący z Trzebieszowa sztangista odniósł w Zamościu życiowy sukces. W rewelacyjny sposób zaliczył wszystkie podejścia i dość niespodziewanie wywalczył złoty medal w kat. 62 kg. W rwaniu uporał się z ciężarem 100 kg, w podrzucie 121 kg. Dało mu to w dwuboju 221 kg i tytuł młodzieżowego mistrza Polski.

Niestety, nie powiodło się innemu zawodnikowi Orląt Łukaszowi Ławeckiemu, startującemu w kategorii do 77 kg. Obrońca brązowego medalu sprzed roku nie miał jednak swojego dnia na mistrzostwach w Zamościu. Łukowian nie zaliczył żadnego podejścia w rwaniu i nie został sklasyfikowany w dwuboju. Na pocieszenie zdobył tzw. mały srebrny medal za podrzut bijąc przy tym swój rekord życiowy (160 kg).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników indywidualnych. W rankingu klubów Agros Zamość przegrał jedynie z Talentem Wrocław. Mamy również drugie miejsce w klasyfikacji województw. Mistrzostwa były próbą przed zaplanowanymi na 2019 rok ME seniorek seniorów, która wypadła okazale – mówi uradowany Zdzisław Żołopoa, prezes Lubelskiego OZPC.

– Bardzo się cieszę i gratuluję Patrykowi sukcesu. Jest bardzo pracowitym, odpowiedzialnym i lojalnym zawodnikiem. Dodam, że nie tylko dźwiga sztangę, ale też uczy się i pracuje – mówi trener Orląt Łuków Robert Dołęga.