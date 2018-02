Mariusz Siembida będzie menedżerem pływaków AZS UMCS Lublin

Siembida ma na swoim koncie dwa krążki mistrzostw świata, które w 1999 roku zdobył w Hongkongu. Z kolei podczas mistrzostw Europy w Rostocku, w 1996 roku dwa razy stawał na najwyższym stopniu podium: na 50 i 100 m stylem grzbietowym. Dwukrotnie reprezentował też Polskę przy okazji igrzysk olimpijskich: w Atlancie i Sydney. W 2001 roku do swojej bogatej kolekcji trofeów dorzucił złoty medal Uniwersjady. Co ciekawe, aż 10 lat Siembida spędził także pracując na prywatnej wyspie... Walta Disneya Castaway Cay.

– Do współpracy z AZS UMCS zachęciła mnie otwartość do sportu pływackiego ludzi, którzy są w AZS-ie, otwartość prezesa Dariusza Gawła. Miałem już możliwość współpracować z tym środowiskiem i świetnie się ta współpraca układała. Ludzie tu obecni chcą budować, rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć – wyjaśnia Mariusz Siembida cytowany przez klubowy portal. – Chcemy przede wszystkim wzmocnić lubelskie pływanie. Kiedyś mieliśmy duże sukcesy i chcemy do tego wrócić. Przychylność klubu i miasta jest ogromna. Będę starał się pomóc w osiągnięciu tego celu. Mamy ku temu świetne warunki: najlepszy basen w Polsce, znakomite zaplecze sportowe. Nasza drużyna żeńska jest numerem jeden w kraju. Chcemy, żeby podobnie było z drużyną mężczyzn – dodaje nowy menedżer sekcji pływania KU AZS UMCS Lublin.

Bardzo zadowolony z tego transferu jest także prezes akademików Dariusz Gaweł. – Mariusz jest postacią świetnie znaną w środowisku pływackim. Cieszy się ogromnym szacunkiem w całej Polsce. To świetny zawodnik, a do tego genialny człowiek. Cieszę się, że przystał na naszą propozycję. Wspólnie będziemy mogli rozwijać pływanie w naszym mieście – wyjaśnia prezes Gaweł.

– W Polsce, a nawet w Lublinie jest wiele klubów, które mają bardzo bogatą historię. My dopiero budujemy swoją pozycję. Faktem jest, że ostatni rok był dla nas szczególny. Cieszą nas sukcesy naszych pływaków, zarówno seniorów, jak i juniorów. Cieszymy się, że rozwija się również projekt Akademii Sportowej Konrada Czerniaka. Nasi sportowcy już udowodnili, że drzemią w nich ogromne możliwości. Wraz z postępem sportowym chcemy rozwijać się organizacyjnie. Mam nadzieję, że Mariusz Siembida pomoże nam byśmy ostatecznie stali się topowym klubem w Polsce. Liczymy, że Mariusz będzie magnesem, który przekona kilku pływaków z Polski by kontynuowali uprawianie sportu właśnie w Lublinie, aby wybrali Aqua Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Miasto Lublin, za co serdecznie dziękuję, stworzyło wymarzone możliwości do uprawiania pływania. Program ACSS, Program Mistrz, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Aqua Lublin. To tylko niektóre narzędzia, które służą rozwojowi pływania w Lublinie – wyjaśnia szef AZS UMCS.