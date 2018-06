Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce po 34 latach znowu w Lublinie

Lublin długo musiał czekać, żeby zorganizować tak dużą imprezę. Poprzednio MP zostały rozegrane nad Bystrzycą w 1984 roku.

– Po 34 latach przerwy wydarzenie tej rangi wraca do Lublina. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce będą największym sprawdzianem zmodernizowanego stadionu. To wielkie wyzwanie organizacyjne, ale i prestiż. Lepszego wydarzenia inaugurującego nową erę w historii obiektu przy al. Piłsudskiego 22 nie mogliśmy sobie wymarzyć. Lublin został gospodarzem wydarzenia, w którym będą uczestniczyły największe lekkoatletyczne sławy. Jestem przekonany, że zawody te dostarczą miłośnikom tej dyscypliny z całej Polski niezapomnianych sportowych wrażeń – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Rywalizacja będzie się toczyła nie tylko o medale, ale i minima na mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Berlinie. Zawody na stadionie przy al. Piłsudskiego będą ostatnią szansą, żeby zapewnić sobie bilet na imprezę w Niemczech.

– Cieszę się, że mistrzostwa Polski do was wracają. I to tego w takich okolicznościach i na tak pięknym stadionie. Lublin będzie kolejnym miastem, które będzie miało szansę zobaczyć w akcji naszych najlepszych zawodników. Nie podwyższaliśmy już minimów. Chcemy, żeby jak najliczniejsza grupa, zwłaszcza tych młodych lekkoatletów miała szansę zakwalifikować się na mistrzostwa Europy. Lublin będzie o tyle ważny, że to będzie ostatni moment, żeby wypełnić minima do Berlina – wyjaśnia Tomasz Majewski, wiceprezes PZLA.

Nasz były, znakomity kulomiot chwalił też obiekt przy al. Piłsudskiego. – Stadion wygląda bardzo dobrze. Wszystko zostało dokładnie sprawdzone przy okazji Akademickich Mistrzostw Polski. Nie mamy żadnych zastrzeżeń – zapewnia Majewski. – Czekamy na zawody ze spokojem. Dlaczego akurat Lublin? Proces wyboru wygląda tak, że miasta składają swoje podania, a my wybieramy najlepszego kandydata. Lublin był najlepszy i dlatego wygrał – dodaje wiceprezes PZLA.

Walkę o medal zapowiada zawodniczka AZS UMCS Malwina Kopron. – Ja minimum na Berlin już mam i bardzo się z tego cieszę. Mogę powiedzieć, że moja forma rośnie i będę w Lublinie walczyć o złoto. Mam nadzieję, że zawodnicy AZS UMCS za miesiąc pokażą się z bardzo dobrej strony, w końcu będziemy u siebie – mówi Kopron.

Bilety na 94. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce są już dostępne w internecie na stronie e-bilet.pl. Ceny zaczynają się od 5 zł. Można kupować wejściówki na poszczególne dni. Bezpłatnie zawody mogą obejrzeć dzieci poniżej 6. roku życia. Sprzedaż stacjonarna prowadzona jest w salonach EMPiK. Impreza rozpocznie się w piątek, 20 lipca i potrwa do niedzieli, 22 lipca.