Monika Marzec: Naszym głównym celem jest obrona mistrzowskiego tytułu

Monika Marzec (II trener MKS Selgros)

– Naszym głównym celem jest obrona mistrzowskiego tytułu. Będzie to zadanie dość trudne, bo rywalki dokonały poważnych wzmocnień. Nie ukrywam, że chcemy zaistnieć także w Pucharze Polski, gdzie ostatnio wiodło nam się nieco gorzej. Co do rozgrywek Ligi Mistrzyń, to bardzo chciałybyśmy się do nich zakwalifikować. Musimy wygrać jednak turniej kwalifikacyjny w Lublanie, co jest ciężkim zadaniem. Nie składamy jednak broni. Mamy młody, ale bardzo ciekawy zespół, więc liczymy w tym sezonie na wiele dobrych spotkań.

MKS Selgros Lublin

Prezes zarządu SPR Lublin S.S.A: Marcin Lipiec. Prezes MKS Lublin Sp. zo. o.: Marta Daniewska. Trenerka: Sabina Włodek. II trener: Monika Marzec. Trener przygotowania fizycznego: Dariusz Szymczuk. Kierownik drużyny: Edyta Danielczuk. Fizjoterapeuta: Damian Śliwa i Lech Paul. Lekarz drużyny: dr Jacek Walawski.

Bramkarki: Aleksandra Januchta (96), Weronika Gawlik (86).

Rozgrywające: Marta Gęga (86), Kristina Repelewska (81), Katarzyna Kozimur (94), Alesia Mihdaliova (85), Kamila Skrzyniarz (84), Edyta Charzyńska (94), Iwona Niedźwiedź (79), Aleksandra Rosiak (97).

Skrzydłowe: Agnieszka Kowalska (88), Małgorzata Rola (83), Dagmara Nocuń (96), Aleksandra Uzar (91).

Obrotowe: Joanna Drabik (93), Sylwia Matuszczyk (92).

Przybyły: Januchta (Korona Handball Kielce), Rosiak (SMS ZPRP Płock), Nocuń (Olimpia-Beskid Nowy Sącz), Uzar (KPR Jelenia Góra), Matuszczyk (Kram Start Elbląg).

Ubyły: Jekaterina Dżukjewa (Kisvarda, Węgry), Katarzyna Jarosz (MKS AZS UMCS Lublin), Honorata Syncerz (Korona Handball Kielce), Karolina Bijan (Bayer Leverkusen, Niemcy), Jessica Quintino (HC Odense, Dania), Joanna Szarawaga (Vistal Gdynia).

Terminarz Superligi kobiet

3-4 września: Metraco Zagłębie Lubin – Vistal Gdynia * Pogoń Baltica Szczecin – KPR Gminy Kobierzyce * Energa AZS Koszalin – KPR Jelenia Góra * KRAM Start Elbląg – MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski * AZS Łączpol AWFiS Gdańsk – UKS PCM Kościerzyna * MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz – MKS Selgros Lublin; 17-18 września: Selgros – Kościerzyna; 21 września: Vistal – Selgros; 24-25 września: Piotrcovia – Selgros; 1-2 października: Selgros – Jelenia Góra; 15-16 października: Kobierzyce – Selgros; 22-23 października: Selgros – Zagłębie; 29-30 października: Pogoń – Selgros; 5-6 listopada: Selgros – Energa; 12-13 listopada: Start – Selgros; 19-20 listopada: Selgros – Łączpol.

Runda rewanżowa rozpocznie się 7 stycznia 2017 r., a zakończy 25 marca. W drugim etapie rozgrywek najlepsza szóstka zagra między sobą w systemie mecz i rewanż o mistrzostwo Polski. Z kolei pozostałe zespoły w tym samym systemie będą rywalizowały o utrzymanie się w Superlidze. Te spotkania odbędą się w kwietniu i maju.