Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2018: Mecze Polaków [terminy, godziny, transmisja w TV i online, gdzie obejrzeć]

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2018. Polska znalazła sie w grupie H, a jej rywalami będą: Senegal, Kolumbia i Japonia.

* 19 czerwca, godz. 17

Polska - Senegal

* 24 czerwca, godz. 20

Polska - Kolumbia

* 28 czerwca, godz. 16

Polska - Japonia

Miś z doświadczeniem

To nie żart, ten mocno kojarzący się światu z Rosją zwierzak ma otworzyć mistrzostwa świata, dostarczając piłkę sędziom spotkania. Podobno Tim, bo tak nazywa się wytresowany miś, ma za sobą już pierwsze próby. Test generalny przeszedł przed meczem Maszuki Piatigorsk i Angusztem Nzrań. Pytanie, jak niedźwiedź poradzi sobie przy nieco większej publiczności, bo 81-tysięczny stadion na Łużnikach będzie tego dnia wypełniony po brzegi, głównie kibicami gospodarzy, którzy będą chcieli zobaczyć na własne oczy, jak Rosjanie w meczu otwarcia ogrywają Arabię Saudyjską. Oczywiście, o ile w ogóle ją ograją, bo ich dyspozycja z meczów towarzyskich przed Mundialem nie nastraja specjalnym optymizmem.

Chłopcy z ambicjami

My nie przejmujemy się jednak problemami gospodarzy, koncentrując na naszej reprezentacji. W momencie oddawania tego dodatku do druku, nie było jeszcze pewne, czy w kadrze na Mundial znajdzie się Kamil Glik, walczący o powrót do zdrowia po kontuzji barku. Nawet jednak bez stopera Monaco, Biało-Czerwoni mają szansę osiągnąć w Rosji sukces.

– Jeśli Kamil nie zagra, to będzie dla nas wielka strata. Jest w kadrze jednym z najważniejszych piłkarzy. To podpora naszej reprezentacji. Lider defensywy i kluczowa postać przy stałych fragmentach gry. Ale nie możemy się załamywać i dopuścić myśli, że nie damy rady. Wręcz przeciwnie. Należy nastawić głowę na pozytywne strony – wskoczy ktoś inny i, miejmy nadzieję, udźwignie ten ciężar odpowiedzialności. Mamy swoje cele i musimy na nich się skupiać – przekonuje Robert Lewandowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Jakie to cele, nie mówi, ale wiadomo, że po Euro 2016, gdy dotarliśmy do ćwierćfinału, kapitan naszej reprezentacji ani pozostali jej liderzy, nie byli zachwyceni. Liczyli na więcej, liczyli na medal. W Rosji, tylko powtórzenie sukcesów z 1974 i 1982 roku, gdy stawaliśmy na podium Mundialu, zostanie przez nich uznane za sukces.

Marzenia Leo

Ale chętnych do fazy medalowej jest więcej. – Dobrymi mistrzostwami świata nazwę turniej, który zakończymy w pierwszej czwórce. Argentyna zasługuje na to, aby być wśród najlepszych. W poprzednich latach dużo nas kosztowały awanse do decydujących faz, ale teraz też musimy tam zagrać. Nosimy ten ciężar na swoich barkach. Mam nadzieję, że teraz uda nam się sięgnąć po tytuł, ale tak naprawdę to wola Boża. Chcemy się jednak przełamać, więc zrobimy wszystko, by wykorzystać nasze możliwości. Będziemy starać się ze wszystkich sił – przekonuje Leo Messi w rozmowie z krajową telewizją TyC Sports.

Olbrzymie ambicje przed Mundialem mają też choćby Brazylijczycy. W Kraju Kawy wszyscy doskonale pamiętają klęskę w półfinałowym meczu z Niemcami przed czterema laty. Teraz nikt nie bierze pod uwagę powtórki z rozrywki. Dlatego Neymar i spółka premię za mistrzostwa otrzymają wyłącznie jeśli awansują do wielkiego finału.

Mistrzostwa rozpoczną się 14 czerwca w Moskwie meczem otwarcia Rosji z Arabią Saudyjską. Spotkania fazy grupowej będą rozgrywane od 14 do 28 czerwca, 1/8 finału od 30 czerwca do 3 lipca, ćwierćfinały od 6 do 7 lipca, półfinały 10 i 11 lipca., mecz o 3. miejsce 14 lipca, a finał 15 lipca. Transmisje na żywo ze wszystkich spotkań będzie można oglądać w TVP1, TVP2, TVP Sport oraz w Internecie na sport.tvp.pl.