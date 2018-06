MUNDIAL 2018. Peru – Dania 0:1

Drugi sobotni mecz grupy C toczył się w niezłym tempie i był wyrównany. Przed przerwą bliżej objęcia prowadzenia byli zawodnicy z Ameryki Południowej. W 45 minucie po świetnej kontrze sędzia Bakary Gassama przy pomocy systemu VAR podyktował rzut karny za faul na Christianie Cuevie. Do piłki podszedł sam poszkodowany ale nie potrafił trafić do siatki.

Duńczycy mieli w bramce znakomitego Kaspera Schmeichela, a w ataku Christiana Eriksena i Yussufa Poulsena. I w 59 minucie ten duet dał o sobie znać. Po świetnym podaniu Eriksena sam na sam z bramkarzem Peru znalazł się Poulsen i nie zmarnował okazji. Podrażnieni Inkowie starali się odrobić straty, ale Scheichel bronił jak w transie i w dużej mierze dzięki niemu Duńczycy odnieśli pierwsze grupowe zwycięstwo.

Peru – Dania 0:1 (0:0)

Bramka: Poulsen (59).

Peru: Gallese – Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco – Carrillo, Tapia (87 Aquino), Yotun, Flores (62 P. Guerrero), Cueva – Farfan (85 Ruidiaz).

Dania: Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer, Christensen (81 Jorgensen), Stryger Larsen – Kvist (35 Schoene), Eriksen, Delaney – Poulsen, Nikolai Jorgensen, Sisto (67 Braithwaite).

Żółte kartki: Tapia – Delaney, Poulsen (Dania)

Sędzia: Bakary Gassama (Gambia)